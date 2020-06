tin vắn quốc tế

Thái Lan chuẩn bị thêm cơ sở cách ly COVID-19

Ngày 7-6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Kongcheep Tantravanich cho biết Chính phủ nước này đang chuẩn bị thêm 9.000 phòng dùng làm cơ sở kiểm dịch cho công dân Thái trở về từ nước ngoài. Tướng Kongcheep cho biết, hiện Chính phủ Thái Lan đang cho phép 500 người Thái về nước mỗi ngày, do vậy các ban, ngành của Thái Lan đang phối hợp các khách sạn, cung cấp thêm 9.000 phòng cách ly ngay khi đón công dân về nước. Những công dân Thái khi về nước sẽ buộc phải cách ly trong vòng 14 ngày và trải qua hai lần kiểm dịch vào ngày thứ 5 và ngày thứ 12 sau khi trở về. Nếu bị phát hiện dương tính với COVID-19, những người này sẽ được gửi ngay đến các bệnh viện của nhà nước, tiến hành điều trị. Thái Lan đã trải qua 14 ngày không ghi nhận các ca nhiễm mới trong nước vào ngày 1-6, tuy nhiên, CCSA khuyến cáo người dân nước này không nên mất cảnh giác cho tới sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát triệt để.

Hàn Quốc: Cam kết tuân thủ thỏa thuận liên Triều

Theo Yonhap, trong một tuyên bố ngày 7-6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Xơ-un vẫn tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng dọa đóng cửa văn phòng liên lạc chung. Đây là phản hồi chính thức đầu tiên từ phía Xơ-un, sau khi Bộ Mặt trận thống nhất Triều Tiên, cơ quan giải quyết các vấn đề liên Triều, hôm 5-6 tuyên bố sẽ hủy bỏ văn phòng liên lạc liên Triều ở Triều Tiên, nếu Xơ-un không có hành động ngăn chặn tình trạng thả tờ rơi có nội dung chống Bình Nhưỡng vào lãnh thổ Triều Tiên.

Lào hỗ trợ người lao động bị thiệt hại do Covid-19

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào vừa ra quy định bắt buộc việc chi trả lương và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 đối với tất cả các cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp sản xuất trên cả nước Lào. Quy định cũng nêu rõ thời gian người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu các doanh nghiệp phải đóng cửa thời gian dài do thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Lào về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp sản xuất phải tiến hành thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động do mình quản lý sau khi các đối tượng này bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Một số doanh nghiệp do phải đóng cửa nên đã ngừng không thuê lao động hoặc không chi trả tiền hay thực hiện các chính sách hỗ trợ lao động, nay bắt buộc phải thực hiện theo quy định.

Các quy định mới này nhằm bảo vệ người lao động và hỗ trợ người lao động tại Lào bị thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Tại Lào, các các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất phải ngừng hoạt động do phải tuân thủ Chỉ thị số 06/TTg của Thủ tướng Lào nên đã gây ra tình trạng sản xuất bị ngưng trệ, tuy nhiên Chính phủ Lào trong thời gian này cũng áp dụng một số biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ với hàng loạt chính sách ưu đãi cũng như các gói hỗ trợ tín dụng áp dụng trong giai đoạn Covid-19./.

