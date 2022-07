Sôi nổi phong trào dân vũ thể thao

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh, phong trào thể dục - thể thao có sự phát triển sôi động, trong đó nổi lên phong trào nhảy dân vũ đã thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần gắn bó, đoàn kết.

Câu lạc bộ dân vũ thị trấn Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) đồng diễn trong lễ khánh thành nhà văn hóa tổ dân phố.

Nhảy dân vũ là hoạt động không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, mà còn tạo sự đoàn kết, gắn bó, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Với những động tác sôi động, vui tươi được cải biên từ điệu valse, cha cha cha, tango... và được lồng ghép trên nền các bài hát vui nhộn, các bài hát thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, dễ học, dễ nhảy, phù hợp với nhiều lứa tuổi nên có sức thu hút lớn trong cộng đồng. Chính vì thế, phong trào nhảy dân vũ đã và đang tạo sức lan tỏa rộng, tạo nên luồng gió mới cho phong trào tập luyện thể dục thể thao đặc biệt là trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian gần đây, góp phần thực hiện phong trào “Mỗi phụ nữ hãy chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Vừa qua, Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động với chủ đề “Vũ điệu khỏe, đẹp” đã thu hút đông đảo chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia. Hưởng ứng phong trào, 100% cơ sở Hội Phụ nữ tỉnh đều tích cực tham gia với 218 video clip tham gia dự thi. Kết quả, video của Hội Phụ nữ xã Xuân Bắc (Xuân Trường) đạt giải chuyên đề “hình ảnh ấn tượng”. Từ đó, chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh có thêm động lực, hăng hái tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Câu lạc bộ (CLB) dân vũ xã Nam Toàn (Nam Trực) hiện thu hút khoảng 40 hội viên tham gia. Vào 8 giờ tối mỗi ngày, sau thời gian lao động mệt nhọc, các hội viên lại tập trung tại nhà văn hóa xã để tập luyện. Thông thường, các chị em tự sáng tạo ra các động tác hoặc xem trên các trang mạng xã hội để tập rồi góp ý, chỉnh sửa cho nhau. Năm nay dù đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Nghiên vẫn hăng hái tham gia tập luyện. Bà Nghiên vui vẻ cho biết: “Mỗi tối, thay vì ở nhà xem ti vi, tôi thường đến nhà văn hóa xã để tập luyện dân vũ với mọi người. Từ lúc tập luyện đến nay, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoải hơn, khỏe hơn, huyết áp ổn định”. Chị Hoàng Thị Loan, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nam Toàn (Nam Trực) chia sẻ “Khi mới hoạt động, CLB dân vũ của phụ nữ xã đã thu hút khá đông chị em luyện tập. Lúc đầu thành lập, CLB có trên 10 thành viên tham gia. Đến nay, đã có hơn 20 thành viên với mọi lứa tuổi cùng tham gia. Người biết dạy người chưa biết, hướng dẫn nhau từng bước chân, từng động tác tay sao cho thật nhuần nhuyễn”. Ngoài tập luyện nâng cao thể lực hàng ngày, CLB còn tập hợp những thành viên “nòng cốt”, luyện tập thuần thục các bài nhảy để đi biểu diễn trong các sự kiện, các chương trình, hội nghị có biểu diễn văn nghệ tại xã và nhận được sự khen ngợi, hưởng ứng rất nhiệt tình của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Từ khi có CLB dân vũ, đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn xã được nâng lên rõ rệt. Do được luyện tập miễn phí, thấy được lợi ích của dân vũ là nâng cao sức khỏe, gắn kết “tình làng nghĩa xóm” nên số người đăng ký tham gia ngày một tăng. Tham gia CLB dân vũ, ngoài lợi ích về sức khỏe, nhiều hội viên phụ nữ cũng đã thay đổi suy nghĩ. Trước kia, ít ai nghĩ rằng những người phụ nữ nông thôn “chân lấm tay bùn” lại có thể trở thành những “vũ công” linh hoạt, mềm mại, uyển chuyển trong từng bước nhảy dân vũ. Đặc biệt, khi tham gia CLB dân vũ, các hội viên, phụ nữ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, phong cách ăn mặc cũng đẹp hơn, phù hợp với xu hướng hiện đại. CLB nhảy dân vũ của thị trấn Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) hiện có khoảng 30 thành viên. Chị Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Mỹ Lộc cho biết “Để tạo sân chơi, cơ hội cho các thành viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào dân vũ ngày càng phát triển, CLB dân vũ thị trấn thường xuyên tổ chức giao lưu, tổ chức hội thi biểu diễn dân vũ với các CLB dân vũ khác trên địa bàn huyện. Nhảy dân vũ không chỉ xua tan mệt mỏi sau một ngày làm việc bận rộn, rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ trong phong trào xây dựng NTM, nhất là NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các địa phương”.

Phong trào nhảy dân vũ đã góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ trẻ trung, năng động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, giúp chị em tự tin, sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tham gia, gắn bó với công tác hội. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong phong trào xây dựng NTM, nhất là NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa