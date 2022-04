Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Hội nghị lần 2 triển khai công tác chuẩn bị SEA Games 31 tại Nam Định

Ngày 27-4, tại Sở VH, TT và DL, Ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 tỉnh tổ chức hội nghị lần 2 kiểm điểm công tác chuẩn bị tổ chức các trận thi đấu bóng đá nam SEA Games 31 tại Nam Định. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các thành viên Ban tổ chức.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau nhiều tháng triển khai, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức các trận thi đấu bóng đá nam trong chương trình SEA Games 31 tại Nam Định đã cơ bản hoàn tất. Ban tổ chức đã ban hành kế hoạch tổ chức các trận thi đấu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Tiểu ban. Công tác lễ tân, khánh tiết đảm bảo đúng quy định, phù hợp với văn hóa, văn hiến, thể thao đặc trưng của quê hương Nam Định, đã lắp đặt các cụm pa-nô, băng-rôn, cờ, phướn tại các khu vực tập luyện, thi đấu; tuyển chọn, tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên. Công tác sửa chữa, nâng cấp SVĐ Thiên Trường và chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ phục vụ luyện tập, thi đấu cơ bản hoàn thành. Các hạng mục lớn như: thay mới mặt sân; sơn, sửa, thay mới ghế ngồi trên các khán đài; thay mới bảng điện tử; nâng cấp hệ thống âm thanh, chiếu sáng; sửa chữa các phòng chức năng đã hoàn thành. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an và Tiểu Ban Giao thông của Ban tổ chức SEA Games 31 Trung ương; lắp đặt hệ thống giám sát trong và ngoài SVĐ Thiên Trường. Về công tác thông tin, tuyên truyền, đã chuẩn bị phương án xây dựng Trung tâm Báo chí, hệ thống mạng tại địa điểm thi đấu, kéo rải đường cáp quang phục vụ truyền dữ liệu truyền hình trực tiếp… theo hướng dẫn của Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền; xây dựng phương án chuẩn bị, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ du lịch, hội chợ tại khu vực tổ chức sự kiện…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài đề nghị ngành VH, TT và DL với vai trò là cơ quan thường trực của Ban tổ chức SEA Games 31 tỉnh tiếp tục tăng cường tham mưu, xây dựng các phương án phối hợp với Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tiểu ban SEA Games 31 Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Rà soát tất cả các công việc thuộc trách nhiệm của Ban tổ chức SEA Games 31 tỉnh để kịp thời báo cáo, chuẩn bị đón các đoàn của Trung ương về kiểm tra tại tỉnh. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các đoàn VĐV tại các địa điểm thi đấu, tập luyện, nơi ăn nghỉ, quá trình đưa đón… Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, trang trí, khánh tiết tại các khu vực tổ chức sự kiện; đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống bảng quảng cáo bằng đèn LED điện tử; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ xét nghiệm doping; bố trí nơi ăn, nghỉ hợp lý cho đội ngũ tình nguyện viên. Tiếp tục tham mưu, xây dựng phương án thống nhất chủ trương bán vé hoặc không bán vé cho người hâm mộ bóng đá vào sân theo dõi, cổ vũ./.

