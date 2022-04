Tập trung nguồn lực nâng cao thành tích các môn thể thao trọng điểm

Thời gian qua, sự nghiệp TDTT tỉnh ta đã có những bước tiến quan trọng, thể hiện hướng đi, chiến lược phát triển đúng, từng bước khẳng định vị thế của thể thao Nam Định qua các giải đấu quốc gia và khu vực.

Giải việt dã tỉnh năm 2022 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm phát hiện, bồi dưỡng các VĐV điền kinh phong trào ở cơ sở.

Để phát triển các môn thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, ngành VH, TT và DL tỉnh đã ban hành chính sách ưu tiên cho các VĐV đã thành danh tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trở thành HLV đảm nhận công tác đào tạo, huấn luyện các VĐV trẻ; phối hợp với Tổng Cục TDTT (Bộ VH, TT và DL) mời các HLV, chuyên gia thể thao của các đội tuyển quốc gia về tỉnh giảng dạy và tạo điều kiện cho các VĐV trọng điểm đi tập huấn nước ngoài để cọ sát, nâng cao trình độ. Nhờ sự lựa chọn cụ thể, phân nhóm các môn thể thao trọng điểm, có kế hoạch đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn lực dài hạn nên các VĐV an tâm tập luyện. Ban huấn luyện các bộ môn đã đề ra phương pháp kỹ thuật, chiến thuật khác nhau để tạo nên những bước ngoặt phát triển. Ngày càng xuất hiện nhiều VĐV tiêu biểu được đào tạo bài bản, là hạt nhân của các đội, đem lại vinh quang cho thể thao tỉnh nhà. Công tác giáo dục văn hóa, đạo đức nghề nghiệp VĐV và cán bộ thể thao của tỉnh được quan tâm. Việc tập luyện tại các cơ sở đào tạo VĐV của tỉnh như: Trung tâm Thể thao thành tích cao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT được bảo đảm; chế độ, chính sách đối với VĐV, HLV (chế độ dinh dưỡng, tiền công, tiền lương, bảo hiểm, khen thưởng...) được thực hiện đúng quy định của Nhà nước và từng bước được nâng cao phù hợp với thực tiễn. Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ cho các cán bộ quản lý TDTT, HLV, trọng tài được chú trọng. Thông qua đó đã hình thành lực lượng cán bộ quản lý, HLV thể thao có kiến thức, trình độ chuyên môn tốt, trực tiếp tham gia công tác quản lý, đào tạo, huấn luyện. Đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên, kỹ thuật viên tại các trung tâm thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức chuyên ngành, ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng thành thạo các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo VĐV; đặc biệt là đội ngũ cán bộ y học thể thao, kỹ thuật viên chữa trị, chăm sóc, hồi phục sức khỏe VĐV. Hệ thống thi đấu thể thao ngày càng được hoàn thiện và ổn định, từ các giải TDTT phong trào, giải thể thao học đường như: Hội khỏe Phù Đổng, Giải chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân”, Giải việt dã, Giải cầu lông, bóng bàn các CLB… đến giải thể thao thành tích cao - Đại hội TDTT toàn tỉnh. Từ đó, phát hiện, bồi dưỡng VĐV tiềm năng tham gia các đội tuyển trẻ, năng khiếu để đào tạo, huấn luyện chuyên sâu thi đấu các giải vô địch quốc gia, vô địch trẻ quốc gia và các giải vô địch do các tỉnh, thành phố tổ chức.

Thời gian này, tỉnh đang hướng đến đầu tư đặc biệt cho các VĐV mũi nhọn được gọi lên tuyển quốc gia thi đấu các giải thể thao cấp khu vực và quốc tế để nâng cao thành tích, trước mắt là tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31. Cụ thể, ở môn điền kinh, Nam Định vinh dự có 1 HLV và 2 VĐV tham dự đội tuyển điền kinh Việt Nam, gồm HLV Vũ Ngọc Lợi, VĐV Nguyễn Thị Huyền, VĐV Đinh Thị Bích; ở môn bóng đá, 2 cầu thủ Nam Định là tiền vệ Hoàng Xuân Tân và tiền đạo Mai Xuân Quyết được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam. Với sự tăng cường đầu tư của tỉnh, thời gian qua, thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao Nam Định đã gặt hái được nhiều tấm huy chương quý giá trên đấu trường trong nước. Trong 2 năm 2020-2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động chuyên môn của các đơn vị thể thao của tỉnh gặp nhiều khó khăn khi thường xuyên phải thay đổi kế hoạch huấn luyện, tập huấn; việc tập luyện, thi đấu của các VĐV cũng gặp không ít trở ngại do phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, các đội thể thao đã khắc phục khó khăn, thi đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc. Năm 2021, các đội: điền kinh, bơi - lặn, bóng đá, vật, boxing, võ cổ truyền, wushu, jujitsu… tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia giành được thành tích cao với tổng số 38 huy chương; trong đó có 14 HCV, 10 HCB, 14 HCĐ; đóng góp cho đội tuyển quốc gia 8 VĐV; 9 VĐV đạt cấp Kiện tướng, 21 VĐV đạt cấp I. Vừa qua, các đội điền kinh, vovinam Nam Định đã tham dự các giải thể thao quốc gia và đạt được nhiều thành tích. Tại Giải vô địch các đội mạnh vovinam toàn quốc lần thứ XIII - 2022 diễn ra từ ngày 15 đến 24-3 tại Quảng Ngãi, đoàn Nam Định đã xuất sắc giành 1 HCV nội dung 51kg nam của VĐV Vũ văn Khánh và 2 HCĐ ở các nội dung 57kg nam, 54kg nam của các VĐV Trần Văn Sỹ, Hoàng Phúc Thuận. Tại Giải điền kinh cúp tốc độ Thống Nhất - Thành phố Hồ Chí Minh 2022, đoàn Nam Định đã giành được tổng số 6 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ, xếp thứ 5/36 đoàn tham dự. Cô gái “vàng” của điền kinh Nam Định Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc giành 2 HCV ở các nội dung sở trường 400m và 400m rào nữ. VĐV trẻ Nguyễn Thị Thu Hà xuất sắc giành 5 huy chương; trong đó có 3 HCV ở các nội dung: 60m, 100m, 200m nữ, 1 HCB nội dung 400m rào nữ và 1 HCĐ nội dung 400m nữ. Đóng góp vào bảng thành tích của điền kinh Nam Định tại giải còn phải kể đến các VĐV trẻ tài năng khác như: Bùi Thị Thúy Mai, Bùi Thị Kim Anh. Đây cũng là những VĐV điền kinh tiêu biểu của thể thao Nam Định trong khoảng 3 năm trở lại đây.

Thể thao thành tích cao Nam Định thời gian qua tuy đã có bước phát triển, đạt được các mục tiêu đề ra nhưng vẫn còn một số khó khăn. Cơ sở vật chất phục vụ phát triển thể thao của tỉnh được xây dựng đồng bộ nhưng một số hạng mục đã bắt đầu biểu hiện xuống cấp. Tỉnh đã quan tâm dành nguồn kinh phí nhất định để cải tạo, nâng cấp, tuy nhiên phải cần nhiều nguồn lực xã hội hóa hợp pháp khác mới có thế đáp ứng yêu tập luyện, thi đấu. Do nguồn ngân sách, chính sách thu hút, đãi ngộ tài năng thể thao chưa đủ mạnh dẫn đến việc một số VĐV tài năng đầu quân cho các địa phương khác. Ở môn bóng đá, từ khi trở lại đấu trường V-League năm 2018 đến nay, CLB Nam Định đã lấy lại được vị thế của một CLB bóng đá chuyên nghiệp và trở thành đội bóng yêu quý của người hâm mộ Thành Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc với màu cờ, sắc áo mang tinh thần “Hào khí Đông A”. “Chảo lửa” Thiên Trường luôn dẫn đầu và vượt trội về lượng khán giả đến sân cổ vũ, trở thành “thánh địa” không dễ lấy điểm của các đội khách. Tuy nhiên do nguồn kinh phí tài trợ từ các doanh nghiệp cho đội bóng không nhiều, không ổn định, thu nhập của các cầu thủ không cao so với mặt bằng chung khiến nhiều cầu thủ tài năng của quê hương đã đi tìm “bến đỗ” mới, những cầu thủ ngoại binh chất lượng cũng chỉ gắn bó với CLB từ 1-2 mùa giải. Cùng với đó, các cầu thủ phải chịu cảnh nợ lương trong một số thời điểm chuyển giao nhà tài trợ chính và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Mùa giải 2022, CLB Nam Định có nhà tài trợ mới, Tập đoàn Xuân Thiện cam kết tài trợ tối thiểu 200 tỷ đồng trong vòng 4 năm (2022-2025). Đây là nguồn động lực lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ và Ban huấn luyện đội bóng để hướng tới các mục tiêu mới trong mùa giải năm nay và các năm tiếp theo. Định hướng của CLB trong thị trường chuyển nhượng là giữ chân các cầu thủ giỏi, tăng cường mua sắm các cầu thủ nội binh, ngoại binh chất lượng về đầu quân cho đội bóng; trong đó tập trung vào các cầu thủ gốc Nam Định xa xứ trở về cống hiến cho quê hương để tìm lại bản sắc truyền thống của đội bóng Thành Nam.

Đồng chí Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL cho biết: Định hướng phát triển thể thao thành tích cao Nam Định trong giai đoạn mới là tiếp tục đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ tài năng, gắn kết đào tạo các tuyến, các lớp kế cận; tăng cường quản lý, phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp theo hướng tiên tiến, bền vững, phù hợp với đặc điểm thể chất của các VĐV. Qua đó nâng cao thành tích thi đấu trong các giải thể thao toàn quốc và khu vực. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung đào tạo các môn thể thao trọng điểm quốc gia, ASIAD hay Olympic như: điền kinh, bơi - lặn, bóng đá; đồng thời phát huy các môn thể thao mũi nhọn đang là thế mạnh của tỉnh như: vật, boxing, vovinam, wushu, võ cổ truyền và một số môn thể thao mới như: jujitsu (võ Nhật), sambo (võ Nga). Phấn đấu trong giai đoạn 2022-2025, mỗi năm, thể thao Nam Định đạt từ 80-100 huy chương các loại tại các giải thể thao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Để thực hiện được mục tiêu đó, ngành VH, TT và DL tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện đồng bộ hệ thống thi đấu từ thể thao phong trào đến việc đưa các VĐV trẻ đi tập huấn, cọ sát, VĐV chuyên nghiệp tham gia các giải thể thao thành tích cao cấp quốc gia. Trong đó, chú trọng quy hoạch địa bàn, mở lớp thể thao trọng điểm để tuyển chọn, đào tạo VĐV một cách khoa học, hợp lý dựa trên cơ sở thế mạnh truyền thống và phong trào TDTT của từng địa phương trong tỉnh. Ngoài ra, tỉnh cũng chú trọng đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao như: Sân vận động Thiên Trường, Cung thể thao tỉnh, Nhà thi đấu Trần Quốc Toản, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị tập luyện, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, thi đấu nâng cao thành tích các môn thể thao trọng điểm, đảm bảo đăng cai tổ chức các giải TDTT cấp quốc gia và quốc tế. Qua đó, khẳng định vị trí là một trong những trung tâm mạnh của cả nước, hàng năm cung cấp cho các tuyển quốc gia nhiều HLV ưu tú, VĐV tài năng, tham gia thi đấu đạt thành tích cao tại các giải thể thao quốc tế./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng