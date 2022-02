Khai mạc Giải bóng đá U23 vô địch Đông Nam Á 2022

Cuộc đua cho tương lai

Chiều 14/2, Giải bóng đá vô địch U23 Đông Nam Á (AFF U23 Championship) 2022 khai mạc tại Campuchia. Giải năm nay có 10 đội U23 tham dự và được chia làm ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, ba đội dẫn đầu bảng đấu và đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

U23 Việt Nam tập trên sân Nipes (Campuchia) chuẩn bị cho Giải bóng đá U23 vô địch Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF

Do đội U23 Indonesia xin rút khỏi giải vào phút chót vì có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19, bảng B chỉ còn ba đội là: Malaysia, Myanmar, Lào. Bảng A có bốn đội: Campuchia, Timor Leste, Philippines, Brunei; bảng C gồm ba đội: Việt Nam, Thái Lan, Singapore.

Việc vắng mặt đội đương kim vô địch U23 Indonesia là điều khá đáng tiếc, nhưng các đội bóng vẫn thể hiện quyết tâm cao của mình ở giải đấu, nhất là đội U23 Campuchia. Đội chủ nhà đã tung vào giải những cầu thủ trẻ tốt nhất của mình, trong đó có cả một số gương mặt tuyển thủ quốc gia với tham vọng quyết đoạt thành tích cao nhất của khu vực mà bao lâu nay họ chờ đợi. Đây cũng là bước tạo đà cho mục tiêu xây dựng đội U23 chuẩn bị cho SEA Games 32 năm 2023 sẽ diễn ra tại Campuchia. Về phía Thái Lan, mặc dù đưa sang dự giải chỉ là các cầu thủ lứa U19, nhưng huấn luyện viên Salvador Garcia đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho các học trò và đặt mục tiêu sẽ giành chiến thắng trước hai đối thủ U23 Singapore và U23 Việt Nam ở cùng bảng đấu. Trong khi đó, U23 Singapore và U23 Malaysia cũng đang có những tổn thất nhất định do dịch bệnh, trong đó U23 Singapore có bốn cầu thủ chủ lực vắng mặt do mắc Covid-19. Tuy vậy, huấn luyện viên Nazri Nasir vẫn tin tưởng đội bóng của mình sẽ thi đấu tốt khi khẳng định “đây là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu nhằm tích lũy kinh nghiệm cho tương lai”. Theo giới chuyên môn đánh giá, nhiều khả năng các đội U23 Myanmar, Lào và Philippines cũng nhiều khả năng tạo nên những bất ngờ sau những đầu tư mạnh mẽ cho công tác đào tạo trẻ thời gian qua.

Sang Campuchia lần này, đội U23 Việt Nam do huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt chủ yếu là các cầu thủ lứa U21. Cũng giống như một số đội bóng cùng khu vực, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện đội U23 Việt Nam đang hướng tới tương lai, chuẩn bị lứa kế cận đủ độ chín cho SEA Games 32 từ các cầu thủ U21. Tuy không đặt nặng thành tích, nhưng theo huấn luyện viên Đinh Thế Nam, sau hơn một tháng tập trung và tập luyện, các học trò của ông sẽ nỗ lực thi đấu, cố gắng trước mắt là giành chiến thắng trong từng trận đấu với Singapore và Thái Lan ở vòng bảng.

Đội U23 Việt Nam dự giải có 25 cầu thủ, gồm bốn thủ môn: Y ÊLi Niê (Đắk Lắk), Trần Liêm Điều (Nam Định), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Đặng Tuấn Hưng (Đà Nẵng); tám hậu vệ: Hồ Văn Cường, Lê Thành Lâm (Sông Lam Nghệ An); Trần Văn Thắng, Vũ Tiến Long (Hà Nội); Nguyễn Ngọc Thắng (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lương Duy Cương (Đà Nẵng), Thanh Bình (Viettel), Văn Xuân (Hà Nội); tám tiền vệ: Đinh Xuân Tiến, Phan Bá Quyền (Sông Lam Nghệ An); Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Hoàng Xuân Tân (Nam Định), Nguyễn Thanh Khôi (Nutifood); Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Dụng Quang Nho (Hải Phòng), Nguyễn Trung Thành (TP Hồ Chí Minh); năm tiền đạo: Trần Mạnh Quỳnh (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nguyễn Quốc Việt (Nutifood), Nguyễn Ngọc Hậu (TP Hồ Chí Minh).

Theo lịch thi đấu, đội U23 Việt Nam sẽ thi đấu muộn nhất vòng bảng khi gặp U23 Singapore vào tối 19/2 và gặp U23 Thái Lan tối 22/2.

Trong hai trận đấu khai mạc giải chiều tối 14/2 ở bảng A, U23 Philippines hòa U23 Timor Leste 2-2; U23 Campuchia thắng U23 Brunei 6-0./.

Theo Báo Nhân Dân