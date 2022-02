Dấu ấn lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam

Lại thêm niềm vui mới nức lòng người hâm mộ cả nước trong những ngày đầu Xuân khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành thắng lợi thuyết phục 2-1 trước đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng đấu play-off châu Á tại Ấn Độ để lần đầu trong lịch sử giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023. Một hành trình đầy khó khăn, gian nan, vất vả trong suốt thời gian tham dự Asian Cup 2022 trước các đối thủ mạnh và những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam khi giành tấm vé tham dự World Cup 2023. Ảnh: AFC

Đã có những lúc lo lắng trước Giải bóng đá nữ châu Á-Asian Cup 2022, ngay từ khi đội tuyển nữ Việt Nam sang tập huấn tại Tây Ban Nha. Một thời gian dài trước đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phải tập chay và không có nhiều cơ hội để tập huấn cọ xát chuẩn bị cho những trận đấu của sân chơi đỉnh cao của châu lục. Có thời điểm, tưởng chừng cơ hội để đội bóng nước ta dự Asian Cup 2022 sẽ không còn bởi đội hình bị tổn thất nặng nề do quá nhiều cầu thủ bị nhiễm Covid-19. Rất may mắn, các “cô gái vàng” Việt Nam đã kịp hồi phục để sang Ấn Độ và góp mặt gần như đầy đủ trước khi trận đấu đầu tiên bảng C khởi tranh.

Nằm cùng bảng đấu với hai đối thủ mạnh là đội tuyển nữ Nhật Bản và đội tuyển nữ Hàn Quốc, các cô gái Việt Nam đã cố gắng thua ít nhất có thể trong hai cuộc đối đầu, tiếp đó nỗ lực gỡ hòa trước đội tuyển nữ Myanmar đầy sung sức khi hai lần bị dẫn trước, qua đó giành quyền vào tứ kết. Mặc dù không thể đi tiếp, nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đạt được mục tiêu tiến đến vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 với suất dự vòng play-off khu vực châu Á với hai đội tuyển nữ Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) cùng vào tứ kết Asian Cup 2022 sau khi đội tuyển nước chủ nhà đăng cai World Cup là Australia đã chắc một suất dự vòng chung kết giải. Tận dụng tốt mọi cơ hội với tâm thế mỗi trận đấu như một trận chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng tuyệt đối một cách thuyết phục cả hai đội tuyển nữ Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc), xứng đáng giành suất thứ năm của khu vực châu Á, thẳng tiến vào sân chơi đẳng cấp thế giới.

Sau trận thắng đội tuyển nữ Thái Lan 2-0, đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) bởi trước đó đội bóng này đã có trận thắng cách biệt 3-0 trước đội tuyển nữ Thái Lan. Chỉ cần có một kết quả hòa trước Việt Nam là họ sẽ giành tấm vé danh giá tới World Cup 2023. Thế trận trên sân từ đầu đã thể hiện rõ chiến thuật của cả hai đội bóng. Trong khi đội tuyển Việt Nam chủ động cầm bóng tìm kiếm cơ hội thì các cầu thủ nữ Đài Loan lại có phần lùi sâu về sân nhà, co cụm phòng thủ. Điều này đã giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam có điều kiện dồn lên tấn công và triển khai các phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục đặt niềm tin vào hai tiền đạo Huỳnh Như và Hải Yến là những cầu thủ đang có phong độ thi đấu tốt và họ đã không phụ lòng tin tưởng ấy khi có những pha bóng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, chạy chỗ tốt thu hút hàng hậu vệ của Đài Loan, tạo ra các khoảng trống cần thiết cho đồng đội dứt điểm. Bàn thắng sớm đã đến với đội tuyển Việt Nam ở phút thứ bảy sau khi cầu thủ đá phạt góc tốt nhất của đội tuyển nước ta là Tuyết Dung chuyền bổng vào trung lộ cho Chương Thị Kiều bật cao đánh đầu ghi bàn. Pha bóng này là kết quả của một quá trình tập luyện nhiều năm qua mà huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn yêu cầu các học trò thực hiện một cách hoàn hảo và đã trở thành “thương hiệu” dứt điểm hiệu quả của bóng đá nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Việc có được bàn thắng sớm giúp các cô gái Việt Nam tự tin và chơi hưng phấn hơn rất nhiều. Họ không lùi về bảo vệ tỷ số mà vẫn tiếp tục tìm đẩy cao đội hình, chơi ép sân đối thủ, nhờ thế tạo ra một thế trận phòng ngự từ xa, kiểm soát bóng nhiều hơn để từ đó có thêm nhiều cơ hội dứt điểm hơn hẳn đối phương.

Theo dõi sát sao và kỹ lưỡng lối chơi của đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) sau chiến thắng 3-0 của họ trước đội tuyển nữ Thái Lan, huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá cao khả năng chơi bóng ở khu trung lộ của họ với mũi nhọn nguy hiểm là Su Yu-Hsuan. Cũng vì vậy, ở trận đấu chiều qua, đội tuyển nữ Việt Nam chơi bọc lót khá tốt ở khu vực trung lộ, tìm cách khống chế Su Yu-Hsuan, nhưng cầu thủ này vẫn tận dụng được cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở ngay đầu hiệp hai. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà Su Yu-Hsuan có thể làm được trong suốt khoảng thời gian dài còn lại của hiệp hai khi cô đã bị “khóa chặt” bởi các tiền vệ và hậu vệ của đội tuyển nữ Việt Nam, không cho tiền đạo của Đài Loan có thêm cơ hội đối đầu với thủ môn Kim Thanh.

Chiến thuật chủ động tấn công của huấn luyện viên Mai Đức Chung được các học trò tuân thủ chặt chẽ và các cầu thủ Đài Loan gần như không có điều kiện để triển khai bóng khi liên tiếp phải lùi về chống đỡ chật vật trước đợt tấn công liên tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam. Chỉ sáu phút sau khi bị gỡ hòa, Bích Thùy đã ghi bàn đưa đội tuyển Việt Nam một lần nữa vượt lên dẫn trước 2-1. Thậm chí, ngay cả khi đã dẫn trước, song áp lực mạnh mẽ của các cô gái Việt Nam vẫn không dừng lại trước khung thành Đài Loan khi huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục tung Thanh Nhã vào sân. Chính lối chơi năng nổ của nữ tiền đạo trẻ xuất sắc đã góp phần khiến đối phương phải lùi về phòng ngự tập trung hơn nếu không muốn tỷ số gia tăng cách biệt và không thể gây sức ép trở lại phần sân đội tuyển nữ Việt Nam.

Thắng sít sao 2-1 trong một trận đấu vượt trội cả về thời gian kiểm soát bóng lẫn số cơ hội nguy hiểm tạo ra, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết World Cup nữ. Niềm vui vỡ òa sau chiến thắng trong những cái ôm siết chặt và nước mắt tràn mi, niềm vui đó cũng lan tỏa trong niềm vui chung của người hâm mộ cả nước. Trung vệ Chương Thị Kiều, người ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam không giấu được sự xúc động sau trận đấu, đã thay mặt cả đội gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên Mai Đức Chung và người hâm mộ cả nước luôn ủng hộ, sát cánh cùng đội tuyển. Cô cho biết, chiến thắng này là nỗ lực của cả đội và nhất là sự quan tâm, chuẩn bị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ban huấn luyện để tạo nên những thay đổi tích cực, trẻ hóa đội tuyển, đặt niềm tin vào các cầu thủ và truyền đến cho họ quyết tâm lớn.

Trả lời báo chí sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi rất mừng và thật sự hạnh phúc khi làm nên lịch sử để giành vé tham dự World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được thắng lợi cuối cùng như đã hứa với người hâm mộ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của các lãnh đạo Nhà nước, VFF và sự nỗ lực, tận hiến của các học trò trong suốt hành trình vừa qua và đặc biệt là trận đấu với đội tuyển Đài Loan”.

Ngay sau trận đấu, Thường trực Ban chấp hành VFF và Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng tới thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, đồng thời quyết định thưởng đội tuyển số tiền ba tỷ đồng. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã được thưởng 1,5 tỷ đồng khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2022 và một tỷ đồng với chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đã hứa thưởng đội tuyển nữ Việt Nam hơn năm tỷ đồng với thành tích giành suất dự World Cup 2023.

Có thể nói, đây là dấu ấn đặc biệt mở ra trang mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam và bóng đá nữ nói riêng khi lần đầu có đại diện góp mặt ở sân chơi đỉnh cao thế giới ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trước đó, chúng ta mới chỉ dự World Cup ở các giải bóng đá U19 và Futsal của bóng đá nam. Thi đấu quả cảm trước các đối thủ mạnh với tinh thần không lùi bước, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ bóng đá của khu vực và châu lục. Trên các trang mạng xã hội, nhiều cổ động viên các nước Đông Nam Á đã liên tục chúc mừng, thể hiện sự tôn trọng và niềm tự hào về thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam, đại diện cho khu vực vào World Cup 2023.

Ngay sau trận đấu, trang web của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có tít lớn chạy dài về chiến thắng của đội tuyển nữ nước ta trước Đài Loan để tạo nên lịch sử World Cup nữ khi nhận xét: “Chiến thắng đã hoàn thành một hành trình đáng chú ý khi Việt Nam vượt qua đợt bùng phát Covid-19 trước Giải bóng đá nữ châu Á-AFC Asian Cup India 2022 để giành vị trí tham dự World Cup bóng đá nữ”.

Trang web của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng dành nhiều lời khen ngợi đến bóng đá nữ nước ta với hành trình đầy khó khăn khi đối mặt với các đội tuyển rất mạnh là Nhật Bản, Hàn Quốc, nhưng cuối cùng đã giành được thành tích tốt nhất ở vòng play-off: “Việt Nam đã lần đầu vượt qua vòng loại World Cup khi trở thành đội thứ năm và cũng là cuối cùng đoạt vé tham dự World Cup nữ 2023 diễn ra ở Australia và New Zealand qua AFC Women’s Asian Cup”.

Nói về trận đấu với đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) trang web của FIFA đánh giá: Người Việt Nam đã bước vào trận đấu quyết định khi biết rằng chỉ có chiến thắng mới có thể giành suất đi tiếp và họ đã vượt lên thử thách đó, mang về chiến thắng xứng đáng và lịch sử tại Navi Mumbai.

Trong khi đó tờ Times Of India của Ấn Độ viết: Chiến thắng đã hoàn thành một hành trình tuyệt vời của đội tuyển nữ Việt Nam khi họ phải vượt qua những thử thách dịch Covid-19 trước thềm giải đấu này và lần đầu giành quyền vào World Cup. Một số báo chí châu Á cũng có những bài bình luận ca ngợi chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trong bối cảnh tác động nặng nề của dịch bệnh./.

Theo Báo Nhân Dân