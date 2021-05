Thể thao Việt Nam giảm áp lực giành 20 suất Ô-lim-pích

Tính đến lúc này, thể thao Việt Nam đã có tám suất dự Ô-lim-pích 2020 tại Tô-ki-ô (Nhật Bản). Mặc dù chỉ tiêu mà Tổng cục Thể dục - Thể thao đề ra là 20 suất thông qua các cuộc đấu vòng loại, nhưng trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, lãnh đạo ngành thể thao đã xác nhận việc đạt đủ chỉ tiêu là khó và không tạo áp lực nhất quyết phải có được kết quả như vậy.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục - Thể thao Trần Ðức Phấn cho biết, “Do tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, ngành thể thao cũng gặp ảnh hưởng chung. Nhiều đội tuyển quốc gia có kế hoạch đi thi đấu giải vòng loại Ô-lim-pích để tranh suất chính thức, song không thể tham dự. Chúng tôi biết việc không đạt được chỉ tiêu 20 suất có thể sẽ xảy đến. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của những yếu tố khách quan, ngành thể thao không tạo áp lực cho mục tiêu Ô-lim-pích của năm nay”. Thực tế, hai đội tuyển điền kinh và vật đã lên kế hoạch dự một số cuộc đấu vòng loại, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tất cả không thể đi thi đấu. Tuyển điền kinh dự định cử đội tiếp sức hỗn hợp 4x400 m nam nữ tranh suất chính thức qua việc dự Giải vô địch tiếp sức thế giới 2021 (tổ chức tại Ba Lan ngày 2-5), tuy nhiên, xét khả năng chuyên môn của vận động viên (VÐV) không khả quan, đồng thời sau thi đấu không có đường bay sớm nhất từ Ba Lan về Việt Nam, lãnh đạo bộ môn điền kinh (Tổng cục Thể dục - Thể thao) quyết định không cử đội tham dự. Cũng giống như đội tuyển điền kinh, đội tuyển vật nữ Việt Nam không cử tuyển thủ dự vòng loại Ô-lim-pích của khu vực châu Á (diễn ra từ ngày 9 đến 11-4 tại Ca-dắc-xtan) và vòng loại Ô-lim-pích thế giới (tại Bun-ga-ri từ ngày 6 đến 9-5) vì không tìm được chuyến bay đưa VÐV trở về Việt Nam sau thi đấu. Như vậy, hai đội điền kinh, vật nữ Việt Nam đã hết cơ hội tranh vé chính thức và chỉ có thể chờ đợi suất mời (nếu có) tham dự Ô-lim-pích Tô-ki-ô 2020 từ ban tổ chức.

“Chúng ta có thể tìm được các đường bay để cử VÐV đi thi đấu quốc tế, nhưng các chuyến bay trở về nước trong giai đoạn Covid-19 hiện tại là không dễ dàng. Ðồng thời, để một người được nhập cảnh vào Việt Nam từ chuyến bay quốc tế trở về trong giai đoạn hiện tại phải thực hiện nhiều thủ tục và theo các chuyến bay hỗ trợ công dân của Nhà nước chứ không phải chuyến bay thương mại”, Vụ trưởng Thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục Thể dục - Thể Thao) Hoàng Quốc Vinh chia sẻ. Ðược biết cuối tháng 4, đội tuyển đấu kiếm nước ta đã đi dự vòng loại Ô-lim-pích tại U-dơ-bê-ki-xtan. Sau thi đấu, các thành viên tưởng đã về nước bằng chuyến bay ngày 29-4 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lịch bay bị thay đổi và đến ngày 7-5, đội tuyển cùng chuyên gia mới trở về. Hiện tại, đội đấu kiếm đang được cách ly an toàn đúng quy định về y tế phòng, chống dịch tại địa điểm thuộc TP Hồ Chí Minh. Ðội tuyển đấu kiếm dự vòng loại và thất bại không có suất dự Ô-lim-pích Tô-ki-ô 2020 dù bốn năm trước, môn này giành bốn suất thi đấu Ô-lim-pích 2016.

Thể thao Việt Nam hiện có duy nhất đội Tê-cuôn-đô đang cử VÐV tập huấn tại U-dơ-bê-ki-xtan và tham gia thi đấu vòng loại Ô-lim-pích vào ngày 15-5. Các đội tuyển thể thao quốc gia có kế hoạch tranh suất Ô-lim-pích Tô-ki-ô 2020 còn lại vẫn tập luyện trong nước. Chuyên viên phụ trách bộ môn Giu-đô (Tổng cục Thể dục - Thể thao) Nguyễn Hữu An xác nhận môn của mình lên kế hoạch cử tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Thủy (hạng 52 kg) đấu Giải vô địch Giu-đô thế giới 2021 tại Hung-ga-ri vào tháng 6 tới để tích điểm, củng cố thứ hạng tìm suất chính thức Ô-lim-pích. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang xem xét vì dịch Covid-19 rất căng thẳng và chưa tìm được đường bay trở về Việt Nam sau thi đấu cho VÐV”, ông An nói. Trong khi đó, đội tuyển Ca-ra-te-đô Việt Nam dự kiến sẽ cử VÐV dự Giải vô địch thế giới ở Pháp trong tháng 6, để tìm suất chính thức Ô-pim-pích Tô-ki-ô 2020. Ðây là lần đầu tiên, môn võ Ca-ra-te-đô có nguồn gốc từ thể thao Nhật Bản được chính thức đưa vào thi đấu Ô-lim-pích. Hiện tại, VÐV Ca-ra-te-đô Việt Nam chỉ được tập huấn ở trong nước do không thi đấu quốc tế một năm qua bởi tác động của dịch Covid-19, vì vậy khả năng tranh suất chính thức Thế vận hội vẫn bỏ ngỏ.

