Qua 10 năm thực hiện Chiến lược "Phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020" ở tỉnh ta

Thực hiện Chiến lược “Phát triển thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 2198-QĐ/TTg ngày 3-12-2010 của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, UBND tỉnh đã ban hành chủ trương đầu tư, xây dựng cơ chế thích hợp để huy động sự đóng góp của toàn xã hội xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động TDTT; đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện TDTT; tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT trên địa bàn.

Từ thể thao phong trào…

Trung bình mỗi năm, Sở VH, TT và DL tổ chức từ 2-3 hội nghị triển khai, thực hiện công tác TDTT, lồng ghép với việc phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực TDTT đến các cán bộ, công chức, viên chức, trọng tài, HLV, VĐV trong toàn ngành; tổ chức từ 2-3 lớp bồi dưỡng cán bộ phụ trách thể thao các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mạnh cả bề rộng và chiều sâu. Việc rèn luyện TDTT đã trở thành nhu cầu cần thiết với người dân. Hàng năm, toàn tỉnh tổ chức trên 1.300 giải thể thao cấp cơ sở, từ 80-100 giải thể thao cấp ngành, huyện, thành phố, từ 15-20 giải thể thao cấp tỉnh. Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 1.670 CLB TDTT các cấp (tăng 500 CLB so với năm 2010); tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện TDTT chiếm 36,5% dân số (tăng trên 8% so với năm 2010); số gia đình thể thao đạt 19,2%. Hoạt động TDTT ở cơ sở đã trở thành phong trào sâu rộng, các giải thể thao quần chúng được tổ chức vào các dịp lễ, tết hàng năm gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đã trở thành sự kiện văn hóa truyền thống hấp dẫn ở nhiều địa phương trong tỉnh. Đại hội TDTT các cấp được tổ chức đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia; các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian từng bước được khôi phục và phát triển. Trong đó, các môn: vật tự do, bơi chải, kéo co... đã trở thành môn thể thao chính thức trong hệ thống các giải thể thao phong trào của tỉnh.

Kéo co là một trong những môn thể thao truyền thống trở thành môn chính thức trong hệ thống các giải thể thao phong trào của tỉnh (Trong ảnh: Thi kéo co tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ X năm 2021).

Thực hiện Chương trình “Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 5-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình “Phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định số 245/QĐ-BVHTTDL ngày 8-12-2016 của Bộ VH, TT và DL, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện. Hàng năm, ngành GD và ĐT phối hợp với ngành VH, TT và DL từng bước đưa môn bơi lội vào hoạt động ngoại khóa trong trường học; đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, phòng, chống bệnh tật cho học sinh. Trung bình mỗi năm có trên 40% học sinh trong độ tuổi tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh được dạy và biết bơi, được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Đối với các môn thể thao khác, nhiều trường đã thành lập các CLB: võ thuật, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, aerobic, đá cầu, bơi lội… thu hút đông đảo học sinh tham gia, nhất là trong dịp hè. Đây là lực lượng nòng cốt để lựa chọn lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, khu vực và toàn quốc. Công tác xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục thể chất và thi đấu thể thao được các nhà trường đẩy mạnh. Hàng năm, các trường đã đầu tư, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ TDTT để phục vụ việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động thể thao ngoài giờ. Đến nay, đa số các trường học trong tỉnh đã có đầy đủ cơ sở vật chất, sân chơi TDTT gồm: 85 nhà tập luyện, thi đấu đa năng; 514 sân thể thao ngoài trời, 70 sân bóng đá mini, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Phong trào TDTT trong cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động có nhiều chuyển biến tích cực. Từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa, đến nay đa số các sở, ban, ngành trong tỉnh đều có ít nhất 1 cơ sở vật chất phục vụ tập luyện TDTT gồm: nhà tập luyện cầu lông, bàn bóng bàn, sân bóng chuyền, sân bóng đá, sân tennis... Hàng năm, cơ quan, đơn vị đều tổ chức các giải thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ngày truyền thống của ngành.

Phong trào TDTT trong lực lượng vũ trang phát triển mạnh mẽ với tỷ lệ tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 94%. Các lực lượng Công an, Quân đội chú trọng phát triển các môn thể thao: võ thuật, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, tennis, bóng đá, bắn súng, bơi, chạy vũ trang không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn phục vụ trực tiếp cho quá trình hoạt động chuyên môn, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Hoạt động TDTT trong các đối tượng: người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp chính quyền quan tâm phát triển với trên 1.000 CLB TDTT như: thể dục dưỡng sinh, đi bộ, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn… thu hút trên 60.500 hội viên trung tuổi, cao tuổi tham gia.

Đến thể thao thành tích cao

Từ năm 2010 đến nay, tỉnh ta luôn là địa phương giữ vững và khẳng định được vị thế của thể thao thành tích cao. UBND tỉnh, Sở VH, TT và DL luôn quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao thông qua việc củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị luyện tập, thi đấu; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các HLV, VĐV; nâng cao năng lực tổ chức, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, trọng tài, nhân viên y tế... Toàn tỉnh có 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VH, TT và DL chịu trách nhiệm đào tạo VĐV chuyên nghiệp tham gia các giải thể thao thành tích cao gồm: Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Các đơn vị này thường xuyên được đầu tư về cơ sở vật chất, kỹ thuật và lực lượng HLV để thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện các môn thể thao thế mạnh của tỉnh như: bơi lặn, điền kinh, bóng đá (từ U11 đến U21), vật, boxing… Các đơn vị sự nghiệp TDTT của tỉnh mở rộng liên kết đào tạo VĐV với các trung tâm đào tạo VĐV quốc gia như: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh… nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo VĐV năng khiếu thể thao. Tỉnh ta là địa phương có truyền thống đào tạo và phát triển bóng đá. Tỉnh có 1 CLB bóng đá chuyên nghiệp. Từ năm 2018, sau khi lên hạng V-League, tỉnh đã chuyển giao quyền quản lý CLB bóng đá Nam Định sang Công ty Cổ phần Thể thao Nam Định (nay là Công ty Cổ phần Thể thao Dược Nam Hà Nam Định) với kinh phí hoạt động không sử dụng ngân sách Nhà nước, theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp và Luật Doanh nghiệp. Bên cạnh lứa cầu thủ trẻ tài năng, CLB bóng đá Nam Định có thuận lợi lớn khi luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt thành từ người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà. Các trận thi đấu trên SVĐ Thiên Trường của CLB bóng đá Nam Định thu hút ngày càng đông người cổ vũ, trở thành sân có số lượng khán giả đông nhất cả nước. Giai đoạn 2010-2020, thể thao thành tích cao của tỉnh đã giành được tổng cộng trên 860 huy chương tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế. Thành tích tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010 đoạt 6 HCV, xếp thứ 27/65 đoàn tham dự; Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đoạt 34 huy chương (17 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ), phá 6 kỷ lục quốc gia và Đại hội, xếp thứ 13/65 đoàn tham dự; Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đoạt 16 huy chương (4 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ), phá 2 kỷ lục Đại hội môn Điền kinh, xếp thứ 34/65 đoàn tham dự. Đặc biệt, năm 2015, điền kinh Nam Định đã giành 5 HCV, 2 HCB nội dung cá nhân và đồng đội, góp phần vào thành tích 11 HCV, 15 HCB, 8 HCĐ của đội tuyển Điền kinh quốc gia trong kỳ SEA Games 28 và giành 2 HCV tại giải Grand Prix châu Á; VĐV Nguyễn Thị Huyền đạt chuẩn B tham dự Olympic 2016 tại Brazil. VĐV điền kinh Vũ Thị Mến giành HCĐ tại ASIAD 2018 - là tấm huy chương đầu tiên của thể thao Nam Định tại đấu trường này. Năm 2019 tại SEA Games 30 tổ chức ở Philippin, điền kinh Nam Định đã giành 5 HCV, 1 HCĐ cho đội tuyển Điền kinh quốc gia.

Những thành tựu nổi bật sau 10 năm thực hiện Chiến lược “Phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020” ở tỉnh ta là sự phát triển của thể thao quần chúng, sự vươn lên mạnh mẽ của thể thao thành tích cao. Các chính sách quản lý TDTT phù hợp của tỉnh đã thúc đẩy sự nghiệp TDTT ngày càng phát triển. Thời gian tới, Sở VH, TT và DL tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng những định hướng cụ thể để phát triển TDTT; trong đó, đa dạng hóa các hoạt động TDTT, chú trọng TDTT quần chúng, nâng cao sức khỏe cho người dân; nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trong học đường, thể thao trong các đơn vị lực lượng vũ trang; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện các VĐV chuyên nghiệp, tập trung vào các môn trọng điểm, giữ vững những thành tựu đã đạt được trên đấu trường trong nước và quốc tế./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng