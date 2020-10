Phát triển phong trào cờ vua, cờ tướng

Hiện nay, phong trào chơi cờ vua, cờ tướng trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh; tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh cho người dân.

Thi đấu cờ tướng tại Hội thao Ngân hàng AgriBank Chi nhánh Bắc Nam Định lần thứ VI năm 2020.

Phong trào cờ tướng phát triển mạnh trong các tầng lớp nhân dân, từ người cao tuổi, cán bộ về hưu đến thanh, thiếu niên. Theo thống kê của ngành thể thao, 100% các xã, phường, thị trấn đều có hoạt động thi đấu, giao lưu cờ tướng, trong đó có trên 50 xã, phường, thị trấn đã thành lập được CLB cờ tướng, trung bình mỗi CLB có từ 15-20 người, lực lượng nòng cốt là hội viên Hội Người cao tuổi. Ngoài ra, còn có hàng chục CLB cờ tướng của các hội, đoàn thể, CLB hưu trí... với số lượng hàng trăm người chơi thường xuyên. Các CLB cờ tướng hoạt động theo hình thức xã hội hoá, tự nguyện đóng góp kinh phí, tổ chức các hoạt động thi đấu giao lưu, nâng cao trình độ. Đồng chí Nguyễn Xuân Hoạt, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao (VH-TT-TT) thành phố Nam Định cho biết: Trong 2 môn cờ vua và cờ tướng quần chúng thì môn cờ tướng phát triển sớm hơn và mạnh hơn do không đòi hỏi nhiều không gian và sức lực trong tập luyện, lại có tác dụng giúp thư giãn, nâng cao khả năng tư duy nên môn cờ tướng thu hút ngày càng đông người trung, cao tuổi tham gia tập luyện. Hiện nay, cả 25 xã, phường của thành phố đều có CLB cờ tướng, mỗi CLB có khoảng 10 thành viên. Việc thành lập các CLB cờ tướng do các đoàn thể ở địa phương hoặc nhiều người cùng sở thích chơi cờ tướng lập nên, có nội quy, quy chế, hoạt động theo phương thức xã hội hóa, tự tổ chức các giải thi đấu giao hữu. Được sự ủng hộ của chính quyền các phường, xã, nhiều CLB cờ tướng hoạt động ngày càng hiệu quả. CLB cờ tướng phường Lộc Vượng có 24 thành viên ở 8 khu dân cư, chủ yếu là người trung và cao tuổi. Hàng năm, từ mùng 10-8 âm lịch, CLB cờ tướng của phường tổ chức giải đấu để chọn các VĐV xuất sắc tham gia thi đấu hội cờ tướng, cờ thẻ truyền thống tại Lễ hội Đền Trần. CLB cờ tướng các xã, phường: Nam Vân, Nam Phong, Trần Hưng Đạo, Vỵ Xuyên cũng thường xuyên tổ chức thi đấu. Vào các buổi chiều hàng ngày, bộ môn cờ tướng thuộc Tiểu ban Thể thao - vui chơi - giải trí của CLB Thiên Trường lại tổ chức giao lưu, luyện tập, qua đó nâng cao lối đánh, chiến thuật cho các hội viên. CLB cờ tướng thuộc Trung tâm VH-TT-TT thành phố quy tụ gần 50 kỳ thủ hàng đầu ở các phường, xã. Nhiều năm qua, CLB duy trì sinh hoạt 3 buổi/tuần. Đây là lực lượng nòng cốt để Trung tâm tuyển chọn những VĐV xuất sắc nhất tham gia Giải cờ tướng vào dịp đầu xuân hàng năm tại Quảng trường Hòa Bình. Phong trào cờ tướng tại các huyện Vụ Bản, Ý Yên cũng phát triển từ nhiều năm nay. Huyện Vụ Bản hiện có 5 CLB cờ tướng ở các xã, thị trấn; trong đó nổi tiếng là CLB cờ tướng xã Quang Trung (Vụ Bản). Sau hơn 20 năm thành lập, đến nay CLB đã quy tụ được hơn 80 hội viên đến từ các xã trong huyện như Kim Thái, Hợp Hưng, Liên Bảo, Trung Thành, Đại An. Hàng năm, UBND xã đều tổ chức 2 giải thi đấu cờ thẻ đầu xuân từ ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết Nguyên đán và giải cờ trong lễ hội Phủ Giáp Ba diễn ra từ mùng 1 đến 10 tháng Giêng âm lịch thu hút đông đảo hội viên CLB tham dự. Huyện Ý Yên hiện có 20 CLB cờ tướng, mỗi CLB có trên 10 thành viên. Ở nhiều địa phương như thôn La Xuyên, xã Yên Ninh có 3 CLB cờ tướng, xã Yên Cường có CLB cờ tướng Đình Đá với gần 20 cụ cao tuổi thường xuyên tổ chức chơi cờ thẻ. Vào dịp đầu xuân, các dịp ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, các CLB đều tổ chức giao lưu cờ tướng và tham gia các giải cờ tướng của huyện, xã tổ chức… Bên cạnh đó, quá trình phát triển môn cờ tướng, cờ người ở các địa phương trong huyện còn gắn với các lễ hội truyền thống ở địa phương. Điển hình như lễ hội đền thờ Triệu Việt Vương ở các xã: Yên Nhân, Yên Lộc, Yên Cường, lễ hội làng nghề La Xuyên...

Cờ vua hiện là môn thể thao ngoại khóa được ngành GD và ĐT tập trung phát triển mạnh trong nhà trường từ tiểu học, THCS đến THPT với mục đích rèn luyện nâng cao khả năng tư duy, đồng thời giúp các em thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Vào dịp hè, các trường trên địa bàn thành phố Nam Định lại phối hợp với Trung tâm VH-TT-TT thành phố mở các lớp dạy, bồi dưỡng nâng cao môn cờ vua cho hàng trăm học sinh. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ HLV, sau những tháng hè, nhiều em đã phát huy tố chất, trở thành lực lượng nòng cốt trong đội tuyển cờ vua các trường học trên địa bàn. Giáo viên Nguyễn Thị Lý, phụ trách lớp bồi dưỡng cờ vua tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố cho biết: Trên địa bàn thành phố, nhiều trường học có phong trào cờ vua phát triển mạnh như các Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Trần Quốc Toản, các Trường THCS Phùng Chí Kiên, Trần Đăng Ninh, THPT chuyên Lê Hồng Phong... Để đẩy mạnh phong trào cờ vua, ngành GD và ĐT đã đưa cờ vua trở thành môn thi đấu trong khuôn khổ các Giải thể thao học sinh trung học, Hội khỏe Phù Đổng các cấp, tổ chức các giải cờ vua vào các dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn (26-3), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)… Từ hệ thống các giải đấu trong các nhà trường đã góp phần đào tạo, chọn lọc được lớp VĐV cờ vua trẻ, thành lập đội tuyển thi đấu. Việc phát triển môn cờ vua trong nhà trường cũng thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các bậc phụ huynh. Chị Vũ Thị Kim ở đường Hàng Thao (thành phố Nam Định) có con theo học lớp năng khiếu cờ vua, cho biết: Trong quá trình quan sát con chơi cờ vua, tôi nhận thấy chơi cờ đòi hỏi sự tập trung cao độ, khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng đưa ra quyết định, tính tư duy, quyết đoán. Nhận thấy lợi ích của việc tập luyện môn cờ vua, tôi luôn động viên và tạo điều kiện cho con tập luyện trong hơn 3 năm qua, cũng như cổ vũ con tham gia các giải đấu để tiếp thêm niềm đam mê với cờ vua.

Thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thu hút các tầng lớp nhân dân, học sinh tham gia các môn thể thao cờ vua, cờ tướng. Ngoài ra, Trung tâm VH-TT-TT các huyện, thành phố tăng cường tổ chức các lớp cờ vua, cờ tướng cho học sinh trong dịp hè; tranh thủ các nguồn tài trợ tổ chức nhiều giải đấu để đưa phong trào chơi cờ ngày càng phát triển sâu, rộng trong các tầng lớp nhân dân./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh