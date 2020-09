Giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia – Next Media 2020:

Sông Lam Nghệ An và Học viện Nutifood ghi danh vào bán kết

Chiến thắng 2-1 của Sông Lam Nghệ An (SLNA) trước Phú Yên, tối 21-9 đã khiến cục diện bảng B sớm an bài dù vẫn còn một lượt trận nữa chưa đá. Hai suất vé vào bán kết Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia – Next Media 2020 của bảng đấu này đã thuộc về đội bóng trẻ xứ Nghệ và Học viện Nutifood.

Sông Lam Nghệ An (áo vàng) luôn là đội cầm trịch trận đấu.

Ở trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của bảng B diễn ra trước đó, Học viện Nutifood đã có cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 trước Sài Gòn, qua đó sở hữu 6 điểm. Kết quả này đồng thời cũng tạo lợi thế lớn đối với SLNA trong trận đấu sau đó, bởi nếu giành trọn 3 điểm trước Phú Yên, đội bóng xứ Nghệ sẽ cùng với Học viện Nutifood dắt tay nhau vào bán kết mà không cần phải đợi đến lượt trận cuối cùng.

Đây cũng không phải là bài toán quá khó đối với SLNA, bởi xét cả về truyền thống lẫn thực lực, đội bóng trẻ xứ Nghệ hoàn toàn tỏ ra vượt trội so với đối thủ. Điều này cũng được chứng minh qua cách triển khai lối chơi tự tin, cầm trịch trận đấu của các học trò HLV Lê Kỳ Phương.

Tuy vậy, phải mất khá nhiều các pha hãm thành, SLNA mới có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 28, khi Văn Cường thoát xuống cánh phải đón đường chuyền dài từ sân nhà, căng ngang thuận lợi cho Công Huy dễ dàng dứt điểm chính xác trong vòng cấm.

Tuy nhiên, chỉ hơn 1 phút sau đó, Phú Yên bất ngờ có bàn san bằng tỷ số 1-1. Tấn Huy bị hậu vệ Tiến Thắng của SLNA phạm lỗi trong vòng cấm và chính cầu thủ này thực hiện thành công quả đá 11m, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Có được bàn thắng, tinh thần các cầu thủ Phú Yên lên rất cao. Các cầu thủ áo xanh nỗ lực dâng cao để tìm kiếm thêm cơ hội. Tuy nhiên, bàn thua đáng tiếc cũng ở chấm 11m ngay đầu hiệp 2, sau một tình huống bóng chạm tay một cầu thủ trong vòng cấm đã đẩy Phú Yên trở lại thế khó khăn. Trong khi đó, SLNA đã không mắc lại sai lầm của hiệp 1. Đội bóng xứ Nghệ duy trì thế trận ép sân với sự tập trung và chặt chẽ cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Đặc biệt là trong thời gian 10 phút cuối trận, SLNA đã tận dụng rất tốt khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Phú Yên để ghi liên tiếp 2 bàn thắng nữa, lần lượt do công của Đình Thành (phút 85) và Văn Cường (phút 87), ấn định chiến thắng 4-1.

Với kết quả này, SLNA sở hữu 6 điểm sau 2 lượt trận, cùng điểm số với Học viện Nutifood. Trong khi đó, Sài Gòn và Phú Yên đều để thua cả 2 trận, không còn cơ hội cạnh tranh tại bảng. Lượt trận cuối chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi nhất, nhì khi SLNA và Học viện Nutifood gặp nhau trong trận đối đầu trực tiếp.

Theo qdnd.vn