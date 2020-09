Liverpool thắng dễ Chelsea 2-0

Chơi hơn người trong 45 phút hiệp 2, Liverpool thắng Chelsea 2-0 trên sân khách. Cú đúp của Mane giúp Liverpool toàn thắng sau hai trận đấu, tạo thuận lợi trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch.

Chủ nhà Chelsea ra sân với hai tân binh đắt giá, Werner và Havertz. Những phút đầu, đội khách Liverpool liên tục ép sân, bóng ít khi vượt qua phần sân của Chelsea. Tuy nhiên, các đường chuyền cuối cùng của Liverpool lại thiếu chính xác. Sau hơn 10 phút mới có một cú sút đầu tiên – đó là pha dứt điểm thiếu chính xác của Wijnaldum phía Liverpool. Phút 13, thủ môn Kepa đã rời cầu môn, nhưng hậu vệ của Chelsea đã cản được cú dứt điểm cận thành của Firmino, Chelsea thoát khỏi bàn thua trông thấy. Chelsea chấp nhận chơi phòng ngự phản công và cho thấy sự nguy hiểm mỗi khi có bóng.

Phút 19, Werner có cơ hội tốt nhưng không vượt qua được Fabinho – người chơi vị trí trung vệ của Liverpool. Hậu vệ phải của Liverpool Alexander-Arnold vẫn chưa có được phong độ tốt như mùa trước – cả trong phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Các cầu thủ Chelsea tổ chức phòng ngự số đông và bọc lót rất kín. Phút 32, Werner dứt điểm nhanh, bóng đi chệch khung thành thủ môn Alisson. Firmino – tiền đạo của Liverpool cũng chơi khá mờ nhạt ở trận đấu thứ hai này. Trung vệ Christensen trong pha phạm lỗi với Mane ở trước vòng cấm, đã bị thẻ đỏ khiến Chelsea chỉ còn 10 người trên sân. Nhìn chung, Chelsea hoàn toàn lép vế trong hiệp 1.

Chơi mờ nhạt trong hiệp 1, nhưng Firmino có pha chuyền bóng đẹp mắt để Mane đánh đầu mở tỷ số cho Liverpool phút 50. Sai lầm “chết người” của thủ môn Kepa khiến Chelsea thua bàn thứ hai phút 54. Thủ môn Kepa bị Mane áp sát đã phá bóng vào chính chân Mane và tiền đạo của Liverpool không từ chối món quà này, dễ dàng đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Cú đúp dễ dàng cho Mane.

Chelsea vỡ trận từ ngay đầu hiệp 2.

Tân binh Thiago vào sân thay đội trưởng Henderson nhưng chưa có cơ hội thể hiện tài năng trong thế trận một chiều. Các cầu thủ Liverpool không quá nôn nóng ghi thêm bàn thắng khi đã tạo cách biệt khá an toàn. Phút 73, Thiago có pha phạm lỗi vô duyên với Werner trong vòng cấm khiến Liverpool bị quả phạt đền, may mà thủ môn Alisson sửa sai, đẩy được cú sút phạt của Jorginho. Salah không gặp may khi cú sút của anh phút 90+3 bóng lại trúng cột dọc khung thành thủ môn Kepa.

Các cầu thủ Liverpool có vẻ bằng lòng với chiến thắng 2-0 khá dễ dàng trước đối thủ mạnh.

