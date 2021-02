Mùa xuân gọi

"Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời. Đồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng lòng ta vương lả lơi, đâu đây tiếng lòng ta vương thế thôi…". Trong những ngày xuân ấm, mùa xuân như đang tấu lên những khúc nhạc vui tươi rộn rã về một mùa mới ngát xanh, rực rỡ. Xuân đến, nghe đâu đây tiếng tách vỏ nảy mầm rất khẽ của chồi lá, lời thầm thì của gió, lời tỏ tình của những đôi lứa yêu nhau, tiếng tí tách reo vui của những giọt nắng trong veo nhảy nhót bên thềm nhà, tiếng chim chóc ríu ran nô đùa, gọi bầy… Mùa xuân như đang gọi mời, như thúc giục, báo hiệu, kìa mùa mới đã đến…

Ảnh minh họa/Internet.

Mùa xuân đến với tôi bắt đầu từ cây mai già, món quà quý của bác mang từ Sài Gòn ra tặng. Suốt mùa đông vừa rồi, cây không còn một chiếc lá, cả thân khô gầy, khẳng khiu. Bố tôi xót cây, đi làm về chốc chốc lại ra nhìn rồi xuýt xoa: “Tết về, cây mai cứ thế này, chắc bác buồn lắm”. Vậy mà Xuân vừa chớm, rây rắc một vài đợt “ngọc” thì cây mai bừng tỉnh, đầy sức sống bật ra những lá xanh non tơ. Những chiếc lá non ban đầu còn e ấp, sau đợt mưa thứ 2 đã xanh lên mỡ màng. Lớp vỏ ngoài khô khốc cũng đã được mưa xuân tưới tắm dần “phẳng da” hơn. Rồi một sớm mai nọ, bố reo vui gọi cả nhà, cây mai đã bói nụ. Ẩn dưới những lá non, vài ba nụ hoa chúm chím bé như hạt cơm bắt đầu xuất hiện. “Dăm bữa nửa tháng thôi, cả cây sẽ nở vàng cho mà xem. Tết này nhà ta lại có mai đẹp để chơi” - Bố hồ hởi.

Mùa xuân thổi sinh khí, mang sắc hương tươi tắn cho cả khu vườn. Kia là sắc hồng của cây đào phai ngoài ngõ, màu vàng rực rỡ của khóm cúc, sắc đỏ thiết tha của những bông thược dược kép, hoa đồng tiền khoe vẻ yêu kiều trong nắng xuân. Khiêm nhường dưới góc vườn, những nụ hoa chanh cánh màu trắng tím tỏa hương dìu dịu trong gió... Mùa xuân về nhắc tôi nhớ tới sự náo nhiệt, hối hả của người nông dân trên những cánh đồng. Đồng làng những ngày giáp tết từ sáng tinh mơ đến chiều tối lúc nào cũng đông đúc, vui vẻ. Tiếng máy cày xình xịch, tiếng giục trâu bò, tiếng của các mẹ, các chị nhanh tay cấy lúa, tiếng bố tôi giũ mạ… Về đồng bãi cuối xuân còn nghe được phù sa cựa mình đắp bồi bờ bãi. Đứng từ trên đê làng phóng tầm mắt ra xa, nơi này là vạt ngô đang trổ cờ, xanh mướt mát. Nơi kia là chuối tiêu hồng, bản lá to bời bời đón ánh nắng. Ruộng dâu của bà được mưa xuân tưới lá cứ thế dày lên xanh mỡ, vỗ béo nhộng tằm. Triền đê, bụi chua me già cỗi cằn cố bám sâu rễ vào đất đâm hoa tươi vàng… Từ con đê này cũng có thể ngắm hoàng hôn, ráng chiều vàng hay những cánh cò dập dờn đi kiếm ăn, chao liệng soi cánh lên dòng sông sóng sánh bạc. Từ đê làng, thu vào tầm mắt làng mạc trù phú hòa trong cảnh sắc của vườn tược, cây trái tươi tốt.

Xuân về mang theo muôn vàn tia nắng ấm áp rải rắc bên hiên nhà, đượm lên ánh mắt nhòa lệ của bà thương chú tôi tóc xanh mãi mãi không về trong kháng chiến chống Mỹ. Ngõ trước ngõ sau, mẹ dọn dẹp cỏ dại, để đón những bước chân con cái ở xa về. Xuân vỡ òa trên từng cái ôm run rẩy, những giọt nước mắt nhớ nhung thấm vào vai áo mẹ. Từ trong gió đưa lại mùi hương trầm thơm ấm, báo hiệu những ngày giáp tết. Chao ôi, cái hương vị tết, cái bận rộn, hồ hởi của người người đón xuân mới rạo rực, vui tươi làm sao (!). Tết còn dệt nên muôn vàn những ký ức đẹp đẽ, ấm áp, say mê trong tim mỗi người, cho dù nghèo đói hay giàu sang. Để rồi khi qua tuổi thơ, mỗi lần tết đến lòng lại bồi hồi nhớ những điều xưa cũ. Là những lần níu gấu áo bà đi trong phiên chợ tết quê. Là cảm giác hồi hộp, sung sướng chờ nồi bánh chưng của mẹ. Rồi vỡ òa, nhận chiếc bánh tí xíu bố gói thêm cầm trên tay đi khoe khắp xóm. Là cảm giác thấp thỏm, mong ngóng chờ thời khắc giao thừa chạy bổ ra sân ngóng bố đốt pháo. Là niềm sướng vui con trẻ khi nhận quà “lì xì” từ tay mẹ. Là khi cả xóm nhỏ tất bật trong ngày đụng lợn. Là bóng dáng bà thủng thẳng ngồi têm trầu mời khách. Là tiếng í ới hò nhau của đám thanh niên xách theo thùng vôi khắp xóm quét lại nhà, cổng ngõ, cổng làng. Là khi bác trưởng thôn “gò lưng” nắn nót từng nét chữ viết câu chúc mừng năm mới trên bảng tin đầu làng không quên vẽ thêm cành hoa đào uốn lượn… Đơn giản vậy thôi, mà lòng lúc nào cũng lâng lâng hạnh phúc.

Mùa xuân đến, đó là khi đất trời thì thầm nói lời tiễn biệt năm cũ, đón chào mùa mới, năm mới. Trong tiết xuân ấm, lòng mỗi người dường như cũng nhẹ nhõm, thư thái, say mê hơn. Cùng nhau sống “chậm” một chút trong ngày xuân sẽ thấy những xốn xang, tươi mới của mùa, của tết, của đoàn viên gia đình ấm cúng, của những ký ức tuyệt đẹp, diệu vợi. Để rồi cùng thắp lên hy vọng về một mùa xuân xanh kỳ diệu, căng tràn sức sống./.

Hoa Xuân