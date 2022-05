Lực lượng vũ trang tỉnh thi đua "luyện giỏi, rèn nghiêm"

Nhiều năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, 2 năm 2020 và 2021 LLVT tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Lực lượng Dân quân tự vệ xã Xuân Tân (Xuân Trường) luyện tập kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Quán triệt Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng huấn luyện trong LLVT tỉnh”. Bám sát Nghị quyết, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực tổ chức triển khai. Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, hàng năm, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) đều xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho các đối tượng nhằm thống nhất về nội dung, phương pháp, chủ yếu tập trung vào những nội dung mới. Hệ thống giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ được chuẩn bị đầy đủ, được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bước vào huấn luyện. Nhiều mô hình huấn luyện vào vận dụng như: mô hình máy bay điều khiển từ xa phục vụ diễn tập, huấn luyện phòng không - không quân; mô hình bảng biểu công tác Đảng, công tác chính trị; thiết bị báo bia điện tử bằng điện thoại; thiết bị rút báng súng trong sửa chữa đảm bảo kỹ thuật; thiết bị khóa vòng cò trong tủ súng; sáng kiến mõ quay hẹn giờ trong huấn luyện diễn tập chiến thuật…

Thượng tá Nguyễn Bá Thịnh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Trong công tác huấn luyện, LLVT tỉnh đã thực hiện phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Tổ chức và thực hành huấn luyện cho các đối tượng cả lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, thời gian. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảm bảo sát với địa bàn, biên chế quân số, vũ khí trang bị. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm thời gian huấn luyện của các đối tượng, tăng cường rèn luyện thể lực, sức khỏe; trong đó lấy huấn luyện quân sự là trung tâm, đi sâu vào huấn luyện chuyên sâu đặc thù của từng ngành, lấy thực hành là chính. Lực lượng dự bị động viên nắm chắc kỹ, chiến thuật bộ binh, chuyên ngành, binh chủng, nghiệp vụ và các kỹ năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng trong chiến đấu; khi được động viên, lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ tập luyện, diễn tập trong đội hình của đơn vị thường trực, có khả năng tác chiến độc lập từng tiểu tổ, tiểu đội. Đối với dân quân tự vệ, quân số bình quân đạt 97,5%, tập trung huấn luyện nắm chắc cơ chế, quy định của pháp luật, thành thạo các phương án chiến đấu trị an bảo vệ làng xã, cơ quan, xí nghiệp, bám trụ địa bàn, đánh nhỏ lẻ, bên sườn, phía sau; võ thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, trọng tâm là bắn súng, ném lựu đạn. Coi trọng việc phối hợp với các lực lượng trong diễn tập chiến đấu trị an, khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, xử lý các tình huống A2. Để khích lệ động viên công tác huấn luyện đạt kết quả cao, Phòng Chính trị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tổ chức tốt các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, phát động nhiều phong trào thi đua đột kích trong huấn luyện. Mỗi đợt thi đua đề ra nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, sát với nhiệm vụ, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Chủ đề của các đợt thi đua tùy theo từng giai đoạn để xác định cho phù hợp như: “Thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm”; “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”…; gắn các đợt thi đua với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ… Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên xây dựng, kiện toàn, bổ sung các quyết tâm, kế hoạch tác chiến, hệ thống kế hoạch phòng thủ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo tốt vật chất, trang bị sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong mọi tình huống; tham mưu, chỉ đạo thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và các sở, ban, ngành; chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an cấp xã theo đúng kế hoạch. Chú trọng đổi mới công tác tổ chức, phương pháp lựa chọn nội dung diễn tập phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, thực tế địa bàn, theo hướng “thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”, kết quả các cuộc diễn tập đều đạt giỏi và xuất sắc, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Qua công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quá trình huấn luyện đã gắn với rèn luyện kỷ luật xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật; nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “3 khâu đột phá” trong huấn luyện các lực lượng; phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có 80% huấn luyện khá, giỏi (35% đạt giỏi); tổ chức và tham gia hội thi, hội thao giành thành tích cao. Tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” (100% cơ quan đạt vững mạnh toàn diện, trong đó 50% đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”); thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn