Góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển

Hải đội 2 (BĐBP tỉnh) có nhiệm vụ chính là quản lý, bảo vệ vùng chủ quyền an ninh tuyến biển của tỉnh với chiều dài 72km từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên như: bắt giữ, xử lý các hoạt động vi phạm, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và tham gia các hoạt động phục vụ cho phát triển kinh tế biển của địa phương. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Cán bộ Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên biển.

Xác định là đơn vị chủ công của BĐBP tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 luôn ý thức sâu sắc trong việc giữ gìn an ninh vùng biển, Ban Chỉ huy Hải đội luôn sẵn sàng cả về lực lượng và phương tiện. Thiếu tá Doãn Văn Luân, Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết: “Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, tình hình chủ quyền vùng biển cơ bản ổn định. Tuy nhiên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển xăng dầu, khoáng sản vẫn tiềm ẩn phức tạp. Tình trạng tàu thuyền trong và ngoài tỉnh đánh bắt sai vùng quy định, sử dụng kích điện khai thác thủy sản vẫn diễn ra thường xuyên. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng của đơn vị. Khắc phục khó khăn, đơn vị đã triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát vùng biển đảm bảo an toàn ngư trường cho ngư dân khai thác, đánh bắt thủy hải sản”. Đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy BĐBP tỉnh, chỉ thị, mệnh lệnh công tác Biên phòng của cấp trên tới cán bộ, chiến sĩ; chủ động xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả; đặc biệt quán triệt sâu sắc kế hoạch, nhiệm vụ công tác Biên phòng năm, kế hoạch bảo vệ biên giới vùng biển, thường xuyên tổ chức nắm tình hình và các hoạt động diễn biến phức tạp xảy ra khu vực các cửa sông, trên biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo khi có lệnh. Cùng với đó, đơn vị ký kết hiệp đồng bảo vệ vùng biển tiếp giáp với Hải đội 2 (BĐBP tỉnh Thái Bình và Ninh Bình); với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh; thường xuyên trao đổi tin tức và các biện pháp nghiệp vụ xử lý các vụ việc, đảm bảo theo quy trình, quy định của pháp luật, không để xảy ra khiếu kiện, mất an ninh trật tự. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp giám sát hoạt động nghề cá Vịnh Bắc Bộ với 7 đợt, 7 biên đội, qua đó đã phát hiện, kiểm tra bắt giữ và xử lý 24 phương tiện có hành vi tàng trữ công cụ kích điện trái phép, thiếu thủ tục giấy tờ. Căn cứ theo quy định pháp luật, đơn vị xử phạt vi phạm hành chính 24 phương tiện với tổng số tiền 294 triệu đồng, hoàn chỉnh hồ sơ nộp kho bạc Nhà nước; tổ chức lực lượng tìm kiếm 3 nạn nhân đuối nước khu vực bãi biển xã Phúc Thắng bàn giao cho gia đình mai táng. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, thực hiện kế hoạch công tác biên phòng, đơn vị đã tổ chức 1 đợt tuần tra kiểm soát; đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 8 phương tiện với tổng số tiền 123,6 triệu đồng.

Bên cạnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 còn tích cực tham gia phòng chống lụt bão, giúp đỡ và bảo đảm an toàn cho các ngư dân đang hoạt động ở trên biển… Hải đội 2 đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức về pháp luật cho ngư dân trên biển; tổ chức huy động ngư dân khi cần thiết nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Ngoài ra, đơn vị còn tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý hành chính, kiểm soát biên phòng; đổi mới, cải cách thủ tục hành chính; tiến hành đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào, hoạt động trên biển; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các vụ việc vi phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân ra vào làm ăn trên biển. Đồng thời, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế, không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Việc thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát của Hải đội 2 đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên khu vực biển tỉnh. Đồng thời thông qua các hoạt động tuần tra, kiểm soát, đã xây dựng và rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân trở thành điểm tựa tin cậy, vững vàng của ngư dân địa phương, giúp họ yên tâm vươn khơi, bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn