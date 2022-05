Đảng bộ xã Việt Hùng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Đảng bộ xã Việt Hùng (Trực Ninh) hiện có hơn 600 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ. Những năm qua, Đảng bộ xã đã tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, tạo tiền đề thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Công ty TNHH Phượng Hồng, xã Việt Hùng (Trực Ninh) tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hàng năm, Đảng ủy xã đều ban hành các nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, tiếp tục lấy nông nghiệp làm trọng tâm và tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh mở rộng các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế. Trên cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, Đảng ủy xã kịp thời chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể, các thôn, xóm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình mở rộng mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ, tạo điều kiện, khuyến khích các hộ dân tìm ra cách làm hay, hướng đi phù hợp, hiệu quả. Bám sát vào Nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã luôn nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mạnh dạn đưa những cây, con giống mới có giá trị kinh tế cao; tập trung gieo cấy hết diện tích, đúng khung thời vụ, phát triển mô hình gia trại ở những vùng đất kém hiệu quả; chú trọng việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường công tác phòng chống sâu hại, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, năng suất bình quân cả năm 2021 đạt 103 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha so với cùng kỳ; sản lượng lương thực đạt 4.980 tấn, giá trị canh tác/ha đạt 98,5 triệu đồng, bằng 100,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, UBND xã triển khai mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 5ha lúa ST24 giữa HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Trực Bình với Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Trực Ninh, năng suất đạt 55 tạ/ha, bằng 103,8% so với lúa đại trà, giá trị canh tác đạt 57 triệu đồng/ha bằng 114% so với lúa đại trà. Sản lượng lợn hơi xuất chuồng 330 tấn, giá trị chăn nuôi ước đạt 16,5 tỷ đồng.

Cùng với phát triển nông nghiệp, xã cũng chú trọng phát triển các ngành nghề tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Đến nay, Hội Phụ nữ xã quản lý nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội trên 1 tỷ đồng cho 52 hội viên vay phát triển kinh tế; 184 hội viên vay với dư nợ trên 2 tỷ đồng từ Quỹ TYM. Hội Nông dân xã quản lý hơn 8 tỷ đồng cho 318 hội viên vay. Từ đó nhiều gia đình trong xã đã phát triển các ngành dịch vụ như: máy gặt, cơ sở may, vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm... Trên địa bàn xã có nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, làm ăn có lãi. Tiêu biểu là Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Việt Hùng ở xóm 9 thu hút 100 lao động; doanh nghiệp tư nhân Anh Đắc chuyên sản xuất bê tông tươi tạo việc làm thường xuyên cho 100 lao động… với mức thu nhập bình quân đạt 6-7 triệu đồng/người/tháng. Công ty TNHH Phượng Hồng ở xóm Phượng Tường sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ như: bàn ghế, tủ thờ, tranh gỗ, giường… tạo công ăn việc làm cho 20 lao động địa phương với mức thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng, doanh thu hàng năm đạt hơn 1 tỷ đồng.

Kinh tế phát triển, xã có điều kiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Xã xây dựng 12 phòng học khu A và 12 phòng học khu B của trường THCS bằng nguồn vốn hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác; tổ chức san lấp khu vực văn phòng HTX Trực Tĩnh cũ làm sân vận động phục vụ nhu cầu vui chơi, thể dục thể thao cho người dân. Xã đã hoàn thành giai đoạn 1 công tác tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, trị giá trên 811 triệu đồng, đồng thời triển khai tôn tạo giai đoạn 2 trên 996 triệu đồng… Ngoài ra, UBND xã chỉ đạo các HTX, các xóm làm tốt công tác thủy lợi nội đồng, đào đắp 15.476m3 đất với kinh phí đầu tư trên 386 triệu đồng; xây mới và sửa chữa 26 cống nội đồng kinh phí trên 52 triệu đồng; phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh nạo vét 13.200m3 các tuyến kênh kết hợp với việc mở rộng đường giao thông nông thôn tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai đồng bộ. Qua bình xét, toàn xã có 2.817 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 2.347 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục, 13/13 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Công tác giáo dục được quan tâm, đầu tư góp phần nâng cao chất lượng toàn diện. Đảng bộ, chính quyền xã cũng đã triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, an sinh xã hội. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn dưới 1%.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Việt Hùng tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động của các tổ chức đoàn thể, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập, mức sống của người dân./.

