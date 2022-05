Trường THCS Trần Đăng Ninh nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Khuôn viên rộng rãi, xanh mát, ngôi trường THCS Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định) hiện lên khang trang, bề thế với các khu nhà cao tầng, trong đó có đủ các phòng học và phòng chức năng với các trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất hiện đại như ti vi, máy chiếu, điều hòa, mạng internet... phục vụ hiệu quả cho hoạt động dạy và học của thầy và trò theo yêu cầu nhiệm vụ xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao của thành phố và của tỉnh. Hiện tại trường đã được công nhận đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng cấp độ 3.

Trường THCS Trần Đăng Ninh đảm bảo đủ trang thiết bị cho dạy và học môn Tin học.

Là cơ sở giáo dục chất lượng cao của thành phố và của tỉnh, nhiều năm qua trường luôn giữ vững truyền thống lá cờ đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh trong phong trào thi đua “Hai tốt” bảng thành tích ngày càng dài thêm với hơn 13 nghìn học sinh giỏi cấp tỉnh; hơn 500 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia (trong đó có 99 giải Nhất, Nhì); gần 50 em được chọn tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi quốc tế, đoạt 14 huy chương Vàng, Bạc. Riêng từ năm học 2010-2011 đến nay, trường đã có 1.251 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (trong đó 107 giải Nhất, 414 giải Nhì); thi học sinh giỏi Olympic Tiếng Anh và IOE Tiếng Anh trên mạng toàn quốc, Tài năng Tiếng Anh toàn quốc đoạt 1 giải Nhất, 1 giải Ba, 25 huy chương Vàng, Bạc, Đồng (trong đó 8 huy chương Vàng); thi IOE Tiếng Anh cấp tỉnh có 38 giải; thi Giải Toán bằng Tiếng Anh cấp tỉnh 26 giải... Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT chuyên (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các khối lớp thuộc khối chuyên ở các trường chuyên của Bộ GD và ĐT) hàng năm chiếm 70%.

Có được những kết quả trên, nhà trường đã không ngừng tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, đặc biệt là quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trường có 32 lớp với 1.124 học sinh. Trong số 69 cán bộ, giáo viên, nhân viên có 7 thạc sĩ, 59 người trình độ đại học; 3 người trình độ cao đẳng; 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trong đó 97,9% trên chuẩn. Để nâng cao chất lượng đội ngũ, nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng giáo viên. Hàng năm giáo viên của trường tích cực tham gia hội thi giáo viên giỏi các cấp để tự bồi dưỡng, rèn luyện và tham khảo, học hỏi và luôn đạt thành tích cao với 2 đến 4 giáo viên tham gia và đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. Nhiều giáo viên của trường được Phòng GD và ĐT thành phố tín nhiệm giao nhiệm vụ thanh tra viên màng lưới của Phòng và là thành viên trong Hội đồng giáo dục của Sở GD và ĐT. Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường công tác quản lý giáo dục toàn diện, trong đó đặc biệt chú ý giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục học sinh có trách nhiệm tham gia các công tác xã hội như: Bảo vệ khu di tích, đền tưởng niệm, lao động công ích… Đồng thời, trường đẩy mạnh các hoạt động giáo dục trí dục, thực hiện nghiêm túc chương trình của Bộ GD và ĐT; sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Sở GD và ĐT, của Phòng GD và ĐT thành phố. Nhà trường thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học các bộ môn, đảm bảo chuẩn kiến thức cơ bản, có nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh, giữ vững chất lượng văn hoá của trường đứng tốp đầu của thành phố, của tỉnh. Bên cạnh đó, với việc định hướng cho học sinh: “học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định mình”, bên cạnh việc chú trọng chất lượng dạy học, trường tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa như Ngày hội sách, Gala xuân, Dạ hội ngoại ngữ, Dạ hội văn học, Câu lạc bộ STEM, Chuyên mục “Nói với em”... Những hoạt động ngoại khóa không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú mà còn tạo điều kiện cho học sinh được giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ và học tập các kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống.

Ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường đã chọn các giáo viên giỏi có năng lực, say chuyên môn, nhiệt tình tuyển chọn và lập đội tuyển học sinh giỏi để có kế hoạch bồi dưỡng. Trên cơ sở phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi; xây dựng đội tuyển học sinh giỏi. Phân công chuyên môn hợp lý, lựa chọn giáo viên có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, phân công theo hướng ổn định có tính kế thừa và phát huy kinh nghiệm. Tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức từ đồng nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền giáo dục hiện đại. Chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, với giáo viên chủ nhiệm trong việc dạy học sinh giỏi để tạo mọi điều kiện giúp các em phát huy hết năng lực của mình. Do vậy, chất lượng đại trà của trường luôn ở vị trí dẫn đầu khối THCS thành phố. Tỷ lệ học sinh của trường thi đỗ vào các trường THPT công lập hàng năm đạt 100%. Đặc biệt, chất lượng các đội tuyển học sinh giỏi luôn giữ vị trí số 1 trong toàn tỉnh với trung bình gần 200 học sinh đoạt giải các môn văn hóa cấp tỉnh trở lên mỗi năm học. Số lượng học sinh Trường THCS Trần Đăng Ninh đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu so với các trường THCS khác trong tỉnh (chiếm tỷ lệ 65,2-78%). Nhiều học sinh giỏi của trường lên học các trường chuyên khác như: chuyên Khoa học Tự nhiên, chuyên Đại học Sư phạm đều đạt các giải cao quốc gia, quốc tế. Năm học 2020-2021, thi học sinh giỏi văn hoá cấp tỉnh trường giành 131 giải, trong đó 14 giải Nhất, 48 Nhì, 39 giải Ba, 30 giải Khuyến khích; trong kỳ thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh, trường đạt 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích; thi giải Toán và các môn KHTN bằng tiếng Anh cấp tỉnh trường đạt 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích. Năm học 2021-2022, trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa từ cấp tỉnh trở lên trường đoạt 189 giải, gồm: 19 giải Nhất, 78 giải Nhì, 43 giải Ba, 38 giải Khuyến khích, 7 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba; được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Bộ GD và ĐT, UBND tỉnh.

Thời gian tới nhà trường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ. Quan tâm công tác tuyên truyền để các bậc phụ huynh và người dân hiểu được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, từ đó động viên, hỗ trợ tích cực đối với học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên. Có chế độ động viên, khuyến khích kịp thời đối với giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi có thành tích cao./.

Bài và ảnh: Minh Thuận