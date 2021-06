Hiệu quả từ một chủ trương đúng

Thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều năm qua, ngành GD và ĐT tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục, các trường học đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục (XHHGD) và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo thêm nguồn lực để các nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc nâng cao chất lượng giáo dục, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

Trường THCS Đào Sư Tích (Trực Ninh) được đầu tư xây dựng Thư viện tiên tiến, hiện đại (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Từ những điển hình...

Tại huyện Nghĩa Hưng, để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn, UBND huyện và Phòng GD và ĐT đã chỉ đạo các nhà trường huy động từ các nguồn vốn, lồng ghép và đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục để các nhà trường có được điều kiện tốt nhất phục vụ công tác giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Từ năm 2015 đến năm 2020, có 16 trường học từ cấp mầm non đến THCS của huyện đã được các đơn vị như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ với tổng kinh phí 36 tỷ 500 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa trường lớp, trang bị đồ dùng, phương tiện học tập hiện đại. Từ các nguồn vốn ngân sách và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hiện tại hầu hết các trường học trên địa bàn huyện đều đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cơ sở vật chất về an toàn trường học, có nguồn nước sạch; công trình vệ sinh đảm bảo; 100% trường mầm non được trang bị đầy đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định cho các lớp 5 tuổi, 4 tuổi; 100% trường tiểu học, THCS có thiết bị, đồ dùng dạy học theo danh mục tối thiểu, trong đó một số trường có thiết bị dạy học hiện đại như bảng tương tác thông minh, phòng học tiếng Anh chuyên dụng (như THCS Nghĩa Hưng, THCS thị trấn Quỹ Nhất, THCS Nghĩa Hùng, THCS Nghĩa Minh). Bên cạnh đó, để đáp ứng việc đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, trong năm học 2020-2021, các trường trên địa bàn huyện đã huy động tài trợ lắp mới 309 tivi thông minh phục vụ giảng dạy và học tập; trong đó các trường THCS huy động lắp được 120 tivi thông minh, các trường tiểu học huy động lắp được 189 tivi thông minh. Đặc biệt, Trường Tiểu học Nghĩa Thịnh đã huy động tài trợ 15 tivi và cá nhân ông Nguyễn Công Toản, thôn Hưng Lộc, xã Nghĩa Thịnh tài trợ cho nhà trường 2 bảng tương tác thông minh trị giá 158 triệu đồng...

Tại huyện Trực Ninh, từ năm 2015 đến nay đã có hàng chục trường học từ cấp mầm non đến THCS được Tổng Công ty Khí Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tổng Công ty Dầu Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng để xây dựng mới, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, đầu tư cho các phòng học bộ môn, thư viện, đầu tư trang thiết bị phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Từ việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, hiện tại hầu hết các trường học trên địa bàn huyện đều đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cơ sở vật chất về an toàn trường học, có nguồn nước sạch; công trình vệ sinh đảm bảo vệ sinh; 100% trường mầm non được trang bị thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định cho các lớp 5 tuổi, 4 tuổi; 100% trường tiểu học, THCS có thiết bị, đồ dùng dạy học theo danh mục, một số trường còn có thiết bị dạy học hiện đại như bảng tương tác thông minh, phòng học tiếng Anh chuyên dụng...

Hiệu quả công tác XHHGD

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh XHHGD, những năm qua, công tác huy động nguồn lực xã hội hóa thông qua đóng góp, đầu tư của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cho phát triển GD và ĐT trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, làm thay đổi nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức và người dân về ý nghĩa, mục đích, vai trò của công tác XHHGD; huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Nhờ đẩy mạnh xã hội hóa, hàng trăm tỷ đồng được huy động để đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ các hoạt động dạy học trong các nhà trường. Công tác XHHGD phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành về quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện tại các cơ sở giáo dục; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh và người dân; tạo điều kiện để phụ huynh học sinh cùng tham gia vào hoạt động của trường, lớp như: Ủng hộ nguyên vật liệu tham gia cùng giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi theo các chủ đề, chủ điểm, ủng hộ ngày công sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất trường lớp phục vụ công tác bán trú, từ đó, tạo được niềm tin đối với phụ huynh. Tại các nhà trường, công tác XHHGD được triển khai bài bản, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Qua thực hiện XHHGD, hàng trăm phòng học ở các cấp học đã được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây mới, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia của toàn tỉnh lên 626/731 trường, đạt 86% tổng số trường trong toàn tỉnh. Cùng với cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các nhà trường cũng được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Với tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các trường mầm non công lập đã được tài trợ hàng trăm bộ thiết bị tối thiểu và bộ thiết bị ngoài trời để phát triển vận động cho các cháu, tiêu biểu như ở các huyện Ý Yên, Vụ Bản, thành phố Nam Định; ở cấp tiểu học nhiều trường học được đầu tư xây mới phòng học, phòng chức năng; thư viện đạt chuẩn, tích cực cải tạo cảnh quan môi trường, sân chơi, bãi tập, vườn trường, vườn thực nghiệm, xây dựng nhà đa năng, bể bơi, tiêu biểu như: Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Nam Trực; cấp THCS, THPT được trang bị máy tính, bảng tương tác… Từ công tác XHHGD, nhận thức về công tác XHHGD của các cấp, các ngành, nhân dân toàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, qua đó huy động sự vào cuộc của người dân, các tổ chức xã hội, đoàn thể, đặc biệt là cha mẹ học sinh trong việc đóng góp công sức xây dựng trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực để ngành GD và ĐT tỉnh duy trì, giữ vững chất lượng giáo dục.

Kinh nghiệm để công tác XHHGD đạt hiệu quả, các đơn vị giáo dục, nhà trường cần rõ ràng, minh bạch nguồn lực xã hội hóa và việc sử dụng để tạo niềm tin đối với các tổ chức, cá nhân tài trợ, với phụ huynh; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ GD và ĐT, Sở GD và ĐT về các khoản thu, chi trong trường học, tránh để công tác XHHGD rơi vào tình trạng lạm thu.

XHHGD là chủ trương đúng đắn nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội phục vụ phát triển sự nghiệp GD và ĐT. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác XHHGD, cần thực chất trong thu hút, sử dụng, quản lý các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, đầu tư trang thiết bị để các trường học ngày càng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu dạy và học của các nhà trường và thúc đẩy phát triển sự nghiệp GD và ĐT của tỉnh./.

