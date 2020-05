Tuổi trẻ thành phố Nam Định tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thời gian qua, phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của Thành Đoàn Nam Định đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn viên thanh niên phường Bà Triệu (thành phố Nam Định) ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2020. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Để các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng mang lại hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội, Thành Đoàn Nam Định đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hướng về cơ sở. Nổi bật là sự chủ động gắn kết giữa tổ chức Đoàn và các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để tạo nguồn lực cho công tác tình nguyện, chăm lo, hỗ trợ vật chất cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó vươn lên học tốt ở các xã, phường thông qua các đợt tình nguyện cao điểm như chương trình “Tình nguyện mùa đông” 2019, “Xuân tình nguyện” 2020, “Tuổi trẻ thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Tháng Thanh niên”... Trong đó, các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức các phong trào phù hợp với thực tiễn, chú trọng hoạt động tình nguyện tại chỗ, hướng về các khu dân cư, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia, được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao. Các đơn vị đã phối hợp với các tổ chức xã hội thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, tiêu biểu như: Ban Thường vụ Thành Đoàn tặng 11 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất đến các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại phường Trần Đăng Ninh và phường Thống Nhất; Đoàn phường Mỹ Xá phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức chương trình “Bánh chưng xanh” tặng 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 25 triệu đồng; Đoàn phường Văn Miếu phối hợp với Đoàn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tặng quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn phường; Đoàn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tổ chức gói và tặng 200 bánh chưng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã tích cực tổ chức các buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, trang trí trụ sở... Tiêu biểu như: Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Công trình đô thị, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Môi trường tích cực tham gia các hoạt động chỉnh trang đô thị đảm bảo thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp; Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế thành phố ra quân cắt, tỉa cây, dọn vệ sinh môi trường tại khuôn viên cơ quan; Đoàn Thanh niên các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tổ chức cho đoàn viên vệ sinh lớp học phòng, chống dịch COVID-19... Hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Thành Nam tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, 25/25 Đoàn phường, xã đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; đã tổ chức hơn 100 buổi ra quân làm vệ sinh môi trường với các hoạt động xóa bỏ các điểm ô nhiễm môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định, bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, trồng cây xanh, thu hút trên 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên các phường, xã: Lộc An, Trần Quang Khải, Vị Xuyên, Mỹ Xá, Năng Tĩnh... Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chào mừng đại hội Đảng các cấp, các cơ sở Đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như: Đoàn Thanh niên phường Năng Tĩnh trồng hoa tại bồn các gốc cây trên tuyến đường thanh niên tự quản với chủ đề “Đường hoa - con đường thân thiện”; Đoàn xã Nam Vân thực hiện “Con đường bích họa”; Đoàn phường Thống Nhất quét vôi gốc cây xanh trên tuyến đường trước trụ sở cơ quan phường; Đoàn Trường THPT Nguyễn Khuyến thực hiện công trình “Vườn hoa thanh niên” tại khuôn viên nhà trường trị giá 10 triệu đồng…

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ thành phố còn tích cực đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Các cơ sở Đoàn đều tổ chức các đội thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia cảm hóa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. 100% các đơn vị đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Nghị định 32 và Nghị định 36 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết “Không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo”; “Không lạng lách, đánh võng và đua xe trái phép”, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cơ sở Đoàn đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, thanh niên về Luật Nghĩa vụ quân sự; phối hợp rà soát đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; tuyên truyền vận động thanh niên đăng ký, tham gia có hiệu quả chương trình huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên. Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức diễn đàn “Thanh niên tiếp lửa truyền thống quân đội”. 100% các phường, xã đã tổ chức diễn đàn, gặp mặt, tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Phối hợp xây dựng Quỹ tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ trị giá trên 60 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Trí Kiên, Bí thư Thành Đoàn Nam Định cho biết: “Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trên địa bàn thành phố đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được các lực lượng xã hội cùng tham gia, hưởng ứng. Nhiều hoạt động cụ thể, sát với thực tiễn đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân và thanh niên, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của Đoàn Thanh niên thành phố Nam Định đã thể hiện khát vọng của tuổi trẻ, sẵn sàng xung kích trên các lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương./.

Văn Huỳnh