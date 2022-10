Tạo động lực thúc đẩy kinh tế tập thể, Hợp tác xã phát triển

Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX) là chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước. Để tạo động lực phát triển KTTT, HTX, những năm qua, cùng với những cơ chế, chính sách của Nhà nước về cán bộ, nguồn nhân lực, đất đai, tài chính tín dụng, hỗ trợ khoa học, công nghệ…, Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để KTTT, nòng cốt là các HTX hoạt động ngày càng hiệu quả, từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong phát triển kinh tế của địa phương.

Hợp tác xã Bốn Thuận, xã Hợp Hưng (Vụ Bản) đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại để sản xuất, chế biến gạo.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, năm 2022, KTTT, HTX cùng với các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất, kinh doanh. Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.000 tổ hợp tác trong các lĩnh vực của đời sống xã hội với gần 8.200 thành viên; 489 HTX với tổng số 376.763 thành viên. Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu với UBND tỉnh và đề xuất triển khai thực hiện các giải pháp phát triển KTTT gắn với mục tiêu phục hồi nhanh, bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham gia xây dựng, tuyên truyền, triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh về KTTT, HTX như: Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nam Định do UBND tỉnh ban hành ngày 11-1-2021; Kế hoạch phát triển KTTT tỉnh Nam Định năm 2022 do UBND tỉnh ban hành ngày 13-8-2021. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện một số chính sách hỗ trợ KTTT, HTX năm 2022; phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ HTX theo Nghị định 45/NĐ-CP ngày 31-3-2021 của Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh để sớm thành lập Quỹ của tỉnh. Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp tư vấn, hướng dẫn thành lập 11 HTX mới theo Luật HTX 2012; quan tâm phát triển thành viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên và người lao động trong HTX; tăng cường phối hợp với Quỹ hỗ trợ Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ HTX vay vốn đầu tư sản xuất gắn với chuỗi giá trị; phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện chính sách thuế; thuê đất, phí và lệ phí… hỗ trợ HTX giảm bớt khó khăn, thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển sản xuất hiệu quả. Tháng 5-2022, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, kết nối đầu tư và kinh doanh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ 22 HTX và 1 liên hiệp HTX, đồng thời tư vấn, tập huấn cho các HTX lựa chọn sản phẩm chủ lực, chủ động tổ chức sản xuất kết nối chuỗi và xây dựng tem, nhãn, mác, logo, bao bì, thủ tục hồ sơ đăng ký chất lượng sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc... Trong điều kiện không có nguồn kinh phí hỗ trợ, nhưng những tháng đầu năm 2022, Liên minh HTX tỉnh đã tư vấn, vận động một số HTX, doanh nghiệp trong Câu lạc bộ giám đốc HTX, doanh nghiệp thành viên Liên minh HTX tỉnh tham gia hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá giới thiệu sản phẩm tại các sự kiện như: khu vực ngoài Sân vận động Thiên Trường trong dịp diễn ra các trận thi đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 do Hiệp hội văn hóa ẩm thực phối hợp với Sở Công Thương tổ chức; Hội chợ Thương mại - Du lịch Quảng Ninh 2022... Liên minh HTX tỉnh còn tiếp tục phối hợp với tổ chức phát triển nông nghiệp Hà Lan SNV/Agriterra tư vấn, hỗ trợ 3 HTX nông nghiệp thực hiện dự án nâng cao năng lực quản trị sản xuất, kinh doanh cho cán bộ, thành viên HTX giai đoạn 2021-2023.

Đặc biệt, với tổng số 368 HTX lĩnh vực nông nghiệp, Liên minh HTX đã chú trọng quan tâm tư vấn xây dựng, phát triển mô hình HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả gắn với chuỗi giá trị. Nhờ đó, nhiều HTX đã mạnh dạn tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn, đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, quản lý và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, nâng cao hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập gia tăng cho HTX và thành viên HTX góp phần thiết thực nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Lợi ích kinh tế đối với các hộ thành viên được cải thiện. Thu nhập bình quân của thành viên HTX ước đạt 4,1 triệu đồng/người/tháng. Một số mô hình điển hình như: Các chuỗi sản phẩm thủy sản của HTX thủy sản Hải Điền, HTX thủy sản Gia Hưng với ốc hương thương phẩm và chế biển thủy hải sản; chuỗi sản xuất tiêu thụ các sản phẩm thủy sản của HTX An Hòa, HTX làng nghề thủy sản Minh Hải (Hải Hậu), HTX thủy sản Trực Hùng (Trực Ninh), HTX thủy sản Phúc Thắng (Nghĩa Hưng), HTX nuôi trồng thủy sản Xuân Hòa (Xuân Trường), HTX thủy sản Tân Khánh (Vụ Bản). Các chuỗi sản phẩm ngành chăn nuôi như HTX Cựu chiến binh Vạn Xuân Trường, HTX chăn nuôi Long Phú (Vụ Bản), HTX chăn nuôi sinh học Trực Thái (Trực Ninh), HTX chăn nuôi Châu Gia Huy (Xuân Trường), HTX chăn nuôi Thịnh Phát, HTX chăn nuôi Yên Lợi (Ý Yên) với chuỗi “Thịt lợn sạch Nam Sơn”. Các chuỗi sản phấm ngành trồng trọt như HTX Bốn Thuận (Vụ Bản) kết nối nhiều HTX sản xuất, thu mua, chế biến tiêu thụ lúa gạo mỗi tháng hàng trăm tấn. HTX nông nghiệp Mỹ Thành (Mỹ Lộc), HTX nông nghiệp Nam Cường (Ý Yên) với mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ sản xuất rau hữu cơ của Nhật Bản. HTX Nông nghiệp và Cơ khí Xuân Tiến (Xuân Trường) với chuỗi sản phẩm OCOP gồm mì gạo và bánh đa nem làng nghề truyền thống. HTX Nông nghiệp Nam Thành, Sinh vật cảnh Nam Điền (Nam Trực), HTX Nông nghiệp công nghệ cao Nữ Hoàng Xanh (Mỹ Lộc), HTX Hoa và cây cảnh Nam Phong (thành phố Nam Định), HTX thanh niên Nam Đại Dương (Nghĩa Hưng). Chuỗi sản xuất giống, trồng và chế biến nấm của HTX Linh Phát (Hải Hậu), HTX Tuấn Hiệp (Giao Thủy), HTX nấm Nhật Bằng (Trực Ninh). HTX Nông nghiệp Trường Xuân (Giao Thủy) với chuỗi các sản phẩm nông nghiệp tổng hợp. Đặc biệt, Liên hiệp HTX Khánh Hưng (Vụ Bản) ngay sau khi được thành lập đã được UBND huyện quan tâm giao đất xây dựng Trung tâm trưng bày giới thiệu sản phẩm ngay tại trung tâm huyện, tạo điều kiện cho liên hiệp HTX xây dựng kết nối chuỗi sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tại địa phương.

Những tháng cuối năm 2022 được xác định là giai đoạn phục hồi tập trung cao độ của KTTT, HTX. Vì vậy, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo động lực phát triển hiệu quả KTTT, HTX trong tình hình mới, góp phần thiết thực phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Lam Hồng