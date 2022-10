Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

Xác định việc phát triển, củng cố hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, thời gian qua Hội Nông dân (HND) các cấp đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động của Quỹ đồng thời huy động các nguồn lực để giúp nhiều hộ nông dân có điều kiện tiếp cận, từ đó sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả.

Thành viên chi hội nghề nghiệp nuôi thuỷ sản xã Giao Hải (Giao Thủy) phát triển nuôi cá truyền thống.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND tỉnh, Ban chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ HTND tỉnh đã được kiện toàn do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động xây dựng, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ. Trong những năm qua, HND tỉnh đã tham mưu đề nghị UBND tỉnh trích kinh phí bổ sung nguồn từ ngân sách được 4 lần với số tiền 3,5 tỷ đồng. Ở cấp huyện, có 8 huyện trích từ ngân sách bổ sung Quỹ HTND được 1 tỷ 745 triệu đồng. Ở cấp xã, có 19 xã bổ sung từ ngân sách với tổng số tiền 79,1 triệu đồng. Cùng với đó, hàng năm, HND tỉnh hướng dẫn HND các huyện, thành phố triển khai vận động cán bộ, hội viên đóng góp, ủng hộ xây dựng, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp. Năm 2019, HND tỉnh ban hành Đề án số 01-ĐA/HNDT, ngày 19-3-2019 về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND tỉnh Nam Định, giai đoạn 2019-2023”, đồng thời chỉ đạo quyết liệt xây dựng dự án cho vay theo mô hình sản xuất liên kết (tổ hợp tác, HTX, chi, tổ hội nghề nghiệp). Đến cuối tháng 6-2022, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đang quản lý là 30 tỷ 325 triệu đồng cho 1.335 hộ vay. 6 huyện có nguồn Quỹ HTND (gồm cả cấp huyện và xã vận động) đạt mức trên 1 tỷ đồng, 1 huyện đạt mức 500 triệu đến 1 tỷ đồng, 3 huyện đạt mức dưới 500 triệu đồng. Ban Thường vụ, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn cho vay theo hướng dẫn của Trung ương Hội. Theo đó, nguồn cho vay dự án Quỹ Trung ương từ 400 triệu đồng/dự án trở lên, mỗi hộ vay tối thiểu đạt 40 triệu đồng/hộ. Nguồn tỉnh từ 300 triệu đồng/dự án, mỗi hộ vay tối thiểu 30 triệu đồng. Cấp huyện tối thiểu 10 triệu đồng/hộ. Các dự án cho vay theo mô hình, các hộ phải cùng sản xuất một loại ngành nghề, tập trung vào các tổ hợp tác, HTX, chi hội, tổ hội nghề nghiệp, góp phần đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế tập thể. Kết quả, từ năm 2008 đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ 5.653 lượt hộ vay với tổng số vốn 113 tỷ 390 triệu đồng thông qua 1.442 dự án, trong đó có 63 tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, 1 HTX đã được vay vốn. Một số mô hình vay vốn tiêu biểu, đạt hiệu quả cao như: Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản tại xã Bạch Long, chi hội nghề nghiệp nuôi thuỷ sản tại Giao Hải (Giao Thủy); tổ hợp tác nuôi cá bống bớp tại Rạng Đông, tổ hợp tác trồng quất, đào cảnh tại thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng); tổ hợp tác nuôi thuỷ sản tại Mỹ Hà (Mỹ Lộc), tổ hợp tác trồng cây đinh lăng Hải An (Hải Hậu)… Qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên, thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp HND trong tỉnh thường xuyên phối hợp xây dựng các chương trình, dự án, huy động tạo các nguồn lực tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất như: Phối hợp với các Trung tâm khuyến nông, trạm khuyến nông, các tổ chức, nhà khoa học, Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm thao, Công ty Tiến Nông… tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho trên 50 nghìn hội viên nông dân. Hàng năm, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức đào tạo trên 30 lớp sơ cấp nghề cho khoảng 1.000 lao động nông thôn. Các hoạt động đào tạo nghề và tập huấn khoa học ưu tiên cho các mô hình tổ hợp tác, HTX, chi, tổ hội nghề nghiệp có nguồn vốn vay từ Quỹ HTND. Ngoài ra các cấp Hội đã phối hợp tổ chức các chương trình “Nhịp cầu nhà nông”; tổ chức hội chợ, đưa sản phẩm của hội viên đi trưng bày giới thiệu; xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP và đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart...

Với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Trung ương HND Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoạt động của Quỹ HTND các cấp ngày càng đi vào nền nếp. Công tác phát triển nguồn vốn từ tỉnh tới huyện và cơ sở được quan tâm chú trọng. Công tác cho vay đảm bảo theo quy định, tập trung vào các mô hình kinh tế tập thể, mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua hoạt động Quỹ, hội viên nông dân đã có sự thay đổi rõ nét về tư duy trong sản xuất, kinh doanh, tạo ra sự gắn bó trong liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập, nhiều hộ vươn lên khá giả khi được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ HTND.

Bên cạnh những kết quả đạt được, mặc dù việc tuyên truyền, xây dựng Quỹ HTND đã được các cấp Hội tích cực triển khai, song tốc độ tăng trưởng vốn so với yêu cầu còn thấp. Một số cơ sở chưa tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền và Ban vận động các giải pháp để tăng trưởng nguồn vốn. Trước thực tế trên, tháng 9 vừa qua, Ban vận động Quỹ HTND tỉnh đã có thư kêu gọi vận động, ủng hộ tăng trưởng Quỹ HTND năm 2022. Theo đó, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các hộ kinh doanh giỏi, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để có nguồn tăng trưởng Quỹ HTND trong tỉnh. Theo thống kê, đến hết ngày 19-10, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ được trên 3,2 tỷ đồng.

Thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng Quỹ HTND phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hoạt động công tác Hội, giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2023, có 100% HND các cấp trong tỉnh kiện toàn, củng cố, thành lập Ban vận động Quỹ HTND. Huy động tăng trưởng nguồn vốn đạt 10%/năm trở lên so với nguồn vốn hiện có. Cuối năm 2023 nguồn Quỹ HTND cấp tỉnh đạt 5 tỷ đồng; nguồn quỹ cấp huyện đạt 400 triệu đồng/huyện; cấp cơ sở đạt 35 triệu đồng/cơ sở. 100% các huyện, thành phố hàng năm tham mưu cấp uỷ, chính quyền trích bổ sung nguồn ngân sách địa phương cho Quỹ HTND cùng cấp từ 50 triệu đồng trở lên. 100% cơ sở Hội thành lập các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác gắn với sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, trong đó, 95% tổ hợp tác, HTX do Hội hướng dẫn thành lập được vay vốn từ nguồn Quỹ HTND các cấp./.

Bài và ảnh: Lam Hồng