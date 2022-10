Vụ Bản tập trung triển khai các dự án mới

Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Vụ Bản đã nỗ lực đảm bảo vừa tích cực phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh. Huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các đơn vị chức năng và các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đã khởi công, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh hoàn thiện thủ tục hồ sơ để khởi công các công trình mới theo kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022 đã được phê duyệt.

Thi công dự án đường Khả Chính - Bối Xuyên kéo dài qua địa bàn các xã Đại An, Hợp Hưng.

Trong công tác GPMB, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc, quyết liệt thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Huyện đã phê duyệt phương án hỗ trợ di chuyển 17 ngôi mộ vô chủ thuộc mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Mỹ Thuận trên địa bàn xã Hiển Khánh; Liên quan đến dự án KCN Bảo Minh mở rộng đợt 1, huyện đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB cho 5 hộ và 1 ngôi mộ của dòng họ Phạm Huyền Nhân xã Liên Minh; trình UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, tổ chức đối thoại với các hộ dân có kiến nghị về công tác GPMB dự án. Đối với dự án đào đắp nền đường từ Quốc lộ 10 đến núi Hổ Sơn vào Đền thờ Huyền Trân công chúa ở xã Liên Minh, UBND huyện đã thành lập Hội đồng GPMB, xây dựng kế hoạch GPMB thực hiện dự án; tổ chức họp dân và gửi thông báo thu hồi đất đến các hộ có đất phải thu hồi. Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đế xã Thành Lợi, huyện đã lập dự thảo, công khai, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB đối với 121 hộ có diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án. Dự án đầu tư xây dựng đường Tân Khánh - Liên Bảo đã lập dự thảo và công khai phương án bồi thường hỗ trợ để GPMB thực hiện dự án tại các xã Quang Trung, Trung Thành, Liên Bảo, Kim Thái.

Bên cạnh công tác GPMB, huyện Vụ Bản cũng đôn đốc các đơn vị, nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thực hiện các công trình, dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng như các dự án: cải tạo, nâng cấp đường Tam Thanh - Yên Lương đạt 95% kế hoạch; xây dựng khu dân cư tập trung xã Trung Thành đạt 93% kế hoạch; cải tạo nâng cấp đường trục kết nối Quốc lộ 38B qua Khu lưu niệm nhà thơ Nguyễn Bính đến đường Dộc Vậy, xã Cộng Hòa đạt 33% kế hoạch; cải tạo, sửa chữa trùng tu tôn tạo khu lăng mộ Trạng nguyên Lương Thế Vinh đạt 85% kế hoạch; đường Khả Chính - Bối Xuyên kéo dài đạt 77% kế hoạch; cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Khánh - Liên Bảo đạt 16% kế hoạch; cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ đê Sắn đến bến đò Kĩa, xã Thành Lợi đạt 30% kế hoạch. UBND huyện đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình dự án cải tạo, nâng cấp kênh T5-2b và T5-2b-3 thuộc hệ thống thủy nông huyện Vụ Bản; hoàn thành việc lấy ý kiến cộng đồng quy hoạch chi tiết 1/500 dự án các khu dân cư tập trung tại thị trấn Gôi và các xã: Cộng Hòa, Kim Thái, Vĩnh Hào, Tam Thanh...

Bên cạnh đó, huyện Vụ Bản đã điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của các dự án trên địa bàn huyện: 26 dự án do huyện quyết định chủ trương đầu tư từ trên 32,3 tỷ đồng xuống 24,9 tỷ đồng; 17 dự án do tỉnh quyết định chủ trương đầu tư từ 218,01 tỷ đồng xuống 102,5 tỷ đồng. Bổ sung 4 dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2025 và đầu tư công năm 2022 gồm các dự án: cải tạo, nâng cấp đường trục xã Minh Tân, đoạn nối từ đường Tân Khánh - Liên Bảo qua thôn Hoàng đến thôn Tân Lập xã Minh Tân có tổng mức đầu tư dự kiến là 9,9 tỷ đồng; xây dựng khu công viên cây xanh thị trấn Gôi, tổng mức đầu tư dự kiến là 195 tỷ đồng; Dự án xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc quần thể Phủ Dầy, với tổng mức đầu tư dự kiến là 145 tỷ đồng; Dự án mua bàn, ghế và các trang thiết bị của nhà ăn huyện ủy, HĐND, UBND huyện, với tổng mức đầu tư dự kiến là 3,5 tỷ đồng. Trong tháng 7-2022, huyện Vụ Bản đã quyết định chủ trương đầu tư một số dự án mới gồm: Cải tạo, nâng cấp cầu Gạo trên đường Bất Di - Dốc Sắn và cải tạo, nâng cấp chợ Gạo đều thuộc địa bàn xã Thành Lợi; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường cầu Họ - Hạnh Lâm đến đường Tân Khánh - Liên Bảo, đoạn qua thôn Phong Cốc, xã Tân Khánh; Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới nhà 2 tầng, 8 phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Liên Bảo… Cầu Gạo cũ trên đường Bất Di - Dốc Sắn, xã Thành Lợi được đầu tư xây dựng đã lâu, mặt cầu hẹp nên gây nhiều khó khăn cho người và phương tiện lưu thông, vì thế cần thiết phải xây dựng cầu mới để đảm bảo cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu đi lại của các phương tiện tham gia giao thông, giảm nguy cơ tai nạn khi lưu thông qua cầu. Dự án có tổng mức đầu tư 9,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong các năm 2022, 2023 để xây dựng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, tim cầu thiết kế vuông góc với hướng dòng chảy, bề rộng toàn cầu (phần xe chạy) là 10m. Cầu Gạo mới gồm 1 nhịp dầm bản giản đơn bê tông cốt thép dự ứng lực, dài 12m; vuốt nối hài hòa đường 2 đầu cầu để đảm bảo kỹ thuật và an toàn giao thông. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường cầu Họ - Hạnh Lâm đến đường Tân Khánh - Liên Bảo, đoạn qua thôn Phong Cốc, xã Tân Khánh mục tiêu đảm bảo cho nhân dân đi lại được thuận lợi, tham gia sản xuất nông nghiệp, giao lưu phát triển kinh tế trên địa bàn xã Tân Khánh và các xã, thị trấn khác của huyện Vụ Bản có tổng chiều dài khoảng 1,402km có tổng mức đầu tư 9,8 tỷ đồng. Dự án được chia làm 3 tuyến: tuyến 1 có điểm đầu từ đường Cầu Họ - Hạnh Lâm (đầu cầu Chằm Sói) đến đường Tân Khánh - Liên Bảo (cống Bờ Vụng), dài khoảng 1,05km là đường cấp V đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng rộng 5,5m; tuyến 2 từ Km0+620 (trên tuyến 1) qua chùa Phong Cốc, dài khoảng 0,262km và tuyến 3 từ Km0+620 (trên tuyến 1) đến đầu cầu Trắng qua sông 27, dài khoảng 0,09km mặt đường bê tông xi măng rộng từ 4-5,5m. Đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục thoát nước trên tuyến, kể cả rãnh thoát nước dọc và di chuyển cột điện. Dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới nhà 2 tầng, 8 phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Liên Bảo, xã Liên Bảo nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Trường THCS xã Liên Bảo, có tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong các năm 2022- 2023...

Cùng với các dự án đang thi công, các dự án mới này được triển khai sẽ giúp hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, nhất là hệ thống giao thông của huyện theo quy hoạch, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân của địa phương. Do vậy, UBND huyện Vụ Bản đang tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ; phối hợp với các sở, ngành của tỉnh thẩm định để trình UBND tỉnh cho phép khởi công thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra./.

Bài và ảnh: Thành Trung