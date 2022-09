Xuân Trường khắc phục tồn tại trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Trong hơn 3 năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền của huyện Xuân Trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, nhân dân triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) với những cách làm sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm. Toàn huyện đã huy động được gần 380 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở; cải tạo, chỉnh trang cảnh quan môi trường; trên 10 nghìn ngày công của người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường và trên 16 nghìn m2 đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng hệ thống tiêu thoát nước thải… Diện mạo nông thôn huyện Xuân Trường ngày càng đổi mới, khang trang, cảnh quan môi trường ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo quy hoạch, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Thi công dự án đường Phú - Đài (đoạn từ tỉnh lộ 489 đến đường huyện Bắc Phong Đài).

Tuy nhiên sau khi đạt chuẩn NTM, bước sang thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2019-2021, cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương có biểu hiện chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dẫn đến một số tiêu chí có xu hướng chững lại, suy giảm, không bền vững. Đến hết năm 2021, toàn huyện có 15/20 xã, thị trấn được UBND tỉnh thẩm định và công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 6-6-2018 của UBND tỉnh); có 17/312 thôn, xóm của 8 địa phương được UBND huyện công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ở 15 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao có 7 xã với 7 trường học chưa đạt chuẩn quốc gia hoặc quyết định công nhận đã hết hiệu lực; 6 trường tại 6 xã chưa được công nhận đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn” hoặc quyết định hết hiệu lực. Tại 5 địa phương chưa được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao còn lại gồm: thị trấn Xuân Trường và các xã: Xuân Ninh, Xuân Đài, Xuân Trung, Xuân Thành có 12/15 trường học chưa đạt chuẩn quốc gia hoặc quyết định đã hết hiệu lực; 11/15 trường chưa đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn” hoặc quyết định hết hiệu lực… Các tiêu chí khác như môi trường, văn hoá, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, phát triển sản xuất… ở hầu hết các xã, thị trấn đang bị suy giảm, không đáp ứng yêu cầu tiêu chí. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu chưa ngang tầm với xây dựng xã NTM nâng cao, chưa bám sát phương châm “lấy thôn, xóm làm địa bàn chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM”. Việc huy động nguồn lực để triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu tại các địa phương còn nhiều khó khăn, chủ yếu là huy động từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất và hỗ trợ từ cấp trên để đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng… Kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tại các địa phương còn nhiều hạn chế; chưa chú trọng xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp từ nguồn kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo các Nghị định số: 35/2015/NĐ-CP ngày 13-4-2015 và 62/2029/NĐ-CP của Chính phủ; mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, liên kết trong sản xuất ở nhiều địa phương thiếu bền vững,… Nhiều công trình công cộng (trường học, khu văn hoá thể thao…) tại một số địa phương chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây khó khăn cho thực hiện đầu tư xây dựng… Việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, công tác thu gom, xử lý rác thải ở hầu hết các địa phương chưa tổ chức thực hiện đồng bộ…

Để hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trong giai đoạn tới, huyện Xuân Trường chủ trương tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM bền vững. UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quan điểm của Trung ương, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và của huyện về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; rà soát kế hoạch xây dựng NTM, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM đã được tỉnh, huyện thẩm định và công nhận; tập trung chỉ đạo, hỗ trợ 5 xã, thị trấn chưa “về đích” xây dựng NTM nâng cao còn lại hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch… Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đi đôi với bảo vệ môi trường… Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ: Lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã, kế hoạch đấu giá đất giãn dân và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện để tạo nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư cơ sở vật chất trường học các cấp. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trong việc hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp và sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo các Nghị định số 35/2015/NĐ-CP và 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung tham mưu cho UBND huyện giải pháp thực hiện đồng bộ các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện, tham mưu cho huyện kip thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, đối chiếu các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh để xây dựng các giải pháp, lộ trình thực hiện phù hợp với thực tế địa phương. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để từ đó triển khai tích cực, có hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; phấn đấu thực hiện và hoàn thành mục tiêu xây dựng quê hương Xuân Trường ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Thành Trung