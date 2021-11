Vụ Bản đầu tư hạ tầng kỹ thuật tạo sức bật phát triển kinh tế

Huyện Vụ Bản có hệ thống giao thông huyết mạch thủy, bộ liên hoàn, thuận tiện với 4 tuyến Quốc lộ 10, 21, 37B, 38B; tuyến đường sắt Bắc - Nam và sông Đào đi qua địa bàn; có Khu di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy với lễ hội Phủ Dầy được công nhận là lễ hội cấp quốc gia... Đó là những tiềm năng, lợi thế để huyện Vụ Bản phát triển thành một trong những trung tâm văn hóa, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thi công dự án Khu đô thị thị trấn Gôi.

Trong giai đoạn 2016-2020, kinh tế - xã hội của huyện phát triển khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân 18,4% năm; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với chỉ tiêu 40,6%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2020 đạt 381,4 tỷ đồng; huyện đạt chuẩn NTM sớm 2 năm so với kế hoạch đề ra và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xây dụng NTM. Để phát huy được những tiềm năng, lợi thế và thành tựu của giai đoạn trước, bước sang năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 bùng phát nhưng thời gian qua, huyện Vụ Bản đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc, động viên cả hệ thống chính trị đồng lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả vừa tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, để tạo sức bật cho phát triển kinh tế, Huyện uỷ, UBND huyện đã chủ trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án giao thông, xây dựng, góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vừa qua, huyện Vụ Bản đã chấp thuận bổ sung 15 dự án (gồm 5 dự án do UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; 9 dự án do UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư và 1 dự án do UBND xã Thành Lợi làm chủ đầu tư) vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Các dự án do UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND huyện làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư đã được và dự kiến là 314,5 tỷ đồng gồm: quy hoạch phân khu thành phố Nam Định; cải tạo, nâng cấp đường Hiển Khánh - Tân Khánh; xây dựng khu dân cư tập trung thị trấn Gôi; cải tạo, nâng cấp tuyến đường xã Trung Thành (đoạn từ Quốc lộ 38B đến đường huyện Chợ Lời - Đại Thắng); cải tạo, nâng cấp tuyến đường xã Vĩnh Hào (đoạn từ đường huyện Chợ Lời - Đại Thắng đến cầu Xi). 9 dự án do UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư có tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và dự kiến là 63,3 tỷ đồng. Riêng dự án xây dựng nhà học 2 tầng 4 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường mầm non khu trung tâm xã Thành Lợi lấy từ nguồn ngân sách đấu giá đất khu dân cư tập trung xã Thành Lợi có tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng đã được UBND huyện giao UBND xã Thành Lợi làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 20-8-2021). Cùng với đó, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng, UBND các xã, thị trấn đôn đốc tiến độ triển khai các dự án giao thông và xây dựng các khu dân cư tập trung.

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông, huyện đã thực hiện cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông trên địa bàn giá trị ước thực hiện khoảng 50 tỷ đồng. Duy tu, sửa chữa các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý với giá trị thực hiện ước 377,5 triệu đồng (trong đó các tuyến đường tỉnh ủy thác là 127,5 triệu đồng; đường trục huyện 250 triệu đồng). Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đang thi công trên địa bàn như: Cải tạo nâng cấp đường Tam Thanh - Yên Lương; cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ đường Hùng Vương đến đê bối Đồng Tâm, xã Đại Thắng phục vụ cứu hộ, cứu nạn và phòng chống lụt bão; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xã Thành Lợi; đường trục xã Hợp Hưng; đường Khả Chính - Bối Xuyên kéo dài; Khu dân cư tập trung xã Trung Thành. Huyện cũng đã tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại 16 xã, thị trấn và khu đô thị thị trấn Gôi (đợt 6), khu dân cư tập trung xã Thành Lợi (đợt 5). Nguồn lực từ đấu giá quyền sử dụng đất huyện Vụ Bản chủ trương tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các giải pháp đồng bộ, đến nay nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn huyện vẫn đạt được những kết quả khả quan. Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa, vụ đông ước đạt 9.906ha; năng suất lúa mùa bình quân dự kiến đạt 53,51 tạ/ha; diện tích gieo trồng cây màu vụ đông ước đạt 1.000ha (trong đó 450ha ngô, 150ha khoai tây, rau các loại 365ha…). Giá trị sản xuất CN-TTCN thực hiện trong tháng 10-2021 ước đạt 490 tỷ đồng, nâng tổng số 10 tháng đầu năm ước đạt 4.700 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 85,56% kế hoạch. Đến ngày 19-10-2021, tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện đạt trên 1.047,5 tỷ đồng, bằng 164,7% dự toán. Trong đó thu trên địa bàn 595,125 tỷ đồng, thu bổ sung kinh phí từ ngân sách tỉnh trên 365,2 tỷ đồng, thu chuyển nguồn trên 87,1 tỷ đồng.

Để tạo sức bật góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế, trong thời gian tới, huyện Vụ Bản sẽ triển khai các bước thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường trục kết nối từ Quốc lộ 38B qua khu lưu niệm nhà thơ Nguyễn Bính đến đường Dộc Vậy xã Cộng Hòa và gói thầu công trình trùng tu, tôn tạo lăng mộ Trạng nguyên Lương Thế Vinh. Khắc phục, sửa chữa mặt đường bị sụt lún tuyến đường trục huyện B16-B17 (địa phận xã Tân Khánh), đường bờ sông Hùng Vương (địa phận xã Đại Thắng). Chỉ đạo đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi, lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm và khu tây khu vực Phủ Dầy đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000). Trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ quy hoạch xây dựng chung các xã: Hiển Khánh, Hợp Hưng, Cộng Hòa, Liên Bảo, Tam Thanh. Cùng với đó, để đảm bảo quỹ đất phát triển nhà ở gắn với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại xã Đại Thắng đáp ứng được nhu cầu sử dụng, phát triển theo hướng hiện đại, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, huyện Vụ Bản đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án Xây dựng khu dân cư tập trung phía Đông thôn Điện Biên, xã Đại Thắng. Dự án có tổng diện tích khoảng 3,71ha, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng; phần kết cấu xây dựng mới công trình được thiết kế đảm bảo theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, hệ thống giao thông, rãnh thoát nước và điện, nước sinh hoạt đồng bộ. Đồng thời tập trung tối đa nguồn lực để phát triển kinh tế; phấn đấu thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 để tạo đà phát triển cho năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra./.

Bài và ảnh: Thành Trung