Chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị

Trong những năm qua, các doanh nghiệp viễn thông liên tục mở rộng mạng lưới phủ sóng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông, internet, truyền hình ngày càng cao của người dân. Tuy nhiên tình trạng số lượng cáp treo trên các tuyến cột tăng nhanh, không được bó gọn gây mất mỹ quan đô thị và cũng đã xảy ra nhiều vụ việc cháy nổ gây mất an toàn thông tin, an toàn lưới điện. Trước thực trạng đó, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã tăng cường phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện chỉnh trang cáp viễn thông, góp phần đảm bảo an toàn thông tin, an toàn cháy nổ và làm đẹp các tuyến phố trên địa bàn tỉnh.

Điện lực Nam Định phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông chỉnh trang hệ thống dây cáp trên đường Trần Huy Liệu (thành phố Nam Định).

Trên địa bàn tỉnh ta hiện có 6 doanh nghiệp viễn thông tham gia cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân. Cáp viễn thông ngoài phần đã được ngầm hóa, phần còn lại sử dụng trên hai tuyến cột chính đã được quy hoạch là cột của VNPT và cột của Điện lực Nam Định. Trong đó, Điện lực Nam Định có cơ sở hạ tầng đảm bảo, địa bàn phổ rộng nên hầu hết các doanh nghiệp viễn thông đều sử dụng chung theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 3-4-2018 của UBND tỉnh. Tuy nhiên nhiều năm gần đây đã xuất hiện tình trạng cáp viễn thông được treo không đúng quy chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo độ cao, độ võng của cáp và kết cấu chịu lực của cột treo cáp; cáp treo không gắn thẻ nhận biết, thẻ báo độ cao khi qua đường giao thông…, gây khó khăn cho việc quản lý. Tình trạng đường dây điện thoại cố định, cáp viễn thông thuê bao không còn sử dụng nhưng các đơn vị viễn thông không tiến hành tháo dỡ trong khi dây mới tiếp tục treo, lắp khiến hệ thống dây ngày càng dày đặc trên mỗi cột vừa làm mất mỹ quan đô thị vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây chập cháy, mất an toàn cho công nhân khi sửa chữa, nguy hiểm cho người dân và làm ảnh hưởng đến hệ thống điện sinh hoạt cũng như các đơn vị sử dụng chung cột. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Nam Định đã xảy ra nhiều vụ chạm, chập giữa cáp viễn thông với đường dây hạ thế của ngành Điện gây cháy, nổ làm mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Để việc cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông treo trên cột điện, cột viễn thông đạt hiệu quả cao nhất trong điều kiện chưa thể hạ ngầm toàn bộ tuyến cáp, Sở TT và TT đã hướng dẫn UBND các huyện, thành phố quản lý, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong thực hiện xây dựng, cải tạo, sửa chữa mạng cáp treo viễn thông thuộc địa bàn mình. Đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tăng cường hợp tác dùng chung công trình cột treo cáp viễn thông trên nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch; chú trọng kiểm tra, giám sát việc xây dựng mạng cáp treo của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Sở cũng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông, internet, truyền hình cáp thực hiện quy định quản lý mạng cáp treo và phối hợp với UBND các địa phương, Công ty Điện lực Nam Định để thực hiện chỉnh trang làm gọn mạng cáp treo viễn thông bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn cho người và các công trình lân cận, tiến tới đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng mạng theo hướng ngầm hóa. Sở Xây dựng phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh phương án chỉnh trang hệ thống cáp thông tin treo trên cột điện theo hướng bảo đảm mỹ quan đô thị xanh, sạch, đẹp. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị phòng, ban liên quan phối hợp với các đơn vị quản lý, sử dụng cột giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉnh trang cáp tại đơn vị mình quản lý; hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình chỉnh trang cáp bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường bộ, phát quang cây xanh; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, Điện lực Nam Định và các doanh nghiệp viễn thông kiểm tra, rà soát và xử lý các đơn vị vi phạm về treo cáp không đúng quy định.

Là đơn vị quản lý, cho thuê cột điện treo cáp viễn thông, thời gian qua Điện lực Nam Định đã phối hợp chặt chẽ với các Sở: Công Thương, TT và TT, Xây dựng, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp viễn thông tổ chức rà soát các tuyến đường trên địa bàn tỉnh để xử lý triệt để những tồn tại liên quan đến cáp viễn thông. Tại thành phố Nam Định, năm 2020, Điện lực thành phố đã chủ trì việc bó gọn 56,24km đường dây cáp điện, viễn thông, truyền hình vào khuyên cáp ở nhiều tuyến phố trên địa bàn và đang tiếp tục triển khai Dự án KFW3, thay thế cột điện, cáp điện tại một số dong ngõ trên địa bàn. Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định đã phối hợp với các đơn vị viễn thông tháo dỡ, di chuyển tuyến cáp, cáp quang, dựng lại cột tại các vị trí ngã 3 Đặng Văn Ngữ - Bùi Đình Hòe; ngã 3 Vũ Văn Hiếu - Nguyễn Đức Thuận và tháo dỡ cáp, cáp quang trên tuyến Võ Nguyên Giáp… Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành, góp phần đảm bảo vận hành an toàn lưới điện và mỹ quan đô thị. Tại huyện Hải Hậu, việc chỉnh trang cáp viễn thông được tiến hành trong tháng 10-2021 với sự tham gia của các lực lượng Điện lực Hải Hậu, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn và 5 đơn vị viễn thông, truyền hình liên quan. Nhiều cáp viễn thông đan xen với dây cáp điện; cáp viễn thông còn vướng vào biển hiệu, đèn trang trí, mái tôn của nhiều hộ dân ven đường… đều được tháo gỡ kịp thời. Công tác chỉnh trang cáp viễn thông đang tiếp tục được thực hiện ở cả 10, huyện thành phố trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định: Cáp viễn thông chỉ được phép lắp đặt chung trên hệ thống cột điện hiện có tại các khu vực mà chưa đủ điều kiện thực hiện hạ ngầm hoặc không thể xây dựng cột treo cáp viễn thông riêng biệt; chỉ được treo trên cột điện khi cột được thiết kế an toàn và đảm bảo tải trọng cho phép; phải đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành, mỹ quan đô thị, phù hợp với quy hoạch và các quy định của cơ quan quản lý ở địa phương, đảm bảo an toàn mạng lưới, tài sản của Nhà nước và an toàn cho người lao động.

Về lâu dài, hệ thống cáp viễn thông cần được tăng cường ngầm hóa, đó mới là giải pháp căn cơ. Ngành TT và TT cần phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý những nhà mạng, tuyến cáp vi phạm quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật theo thẩm quyền để đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị và các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương