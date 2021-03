MB Nam Định - Ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số

Sáu năm có mặt trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Nam Định (MB Nam Định) đang không ngừng đổi mới bằng nhiều sản phẩm dịch vụ sáng tạo, ghi dấu ấn của một ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và “Ngân hàng thuận tiện nhất”.

Tư vấn viên Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Nam Định hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ tiện ích trên ứng dụng MBBank.

Trong bối cảnh hầu hết các ngân hàng trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kết thúc năm 2020, MB Nam Định có sự tăng trưởng mạnh về quy mô cho vay và huy động vốn; chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt khi các chỉ số về nợ quá hạn và nợ xấu đều thấp hơn nhiều so với mức bình quân của ngành. MB Nam Định cũng thuộc tốp 5 tổ chức tín dụng có quy mô cho vay lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Chia sẻ về thành công MB Nam Định đạt được, ông Trần Thanh Cao, Giám đốc MB Nam Định cho biết, thực hiện theo chiến lược chung của ngân hàng, MB Nam Định xác định ngân hàng số là hạt nhân cho sự phát triển. Theo đó, Chi nhánh đã giới thiệu ứng dụng App MBBank dành cho khách hàng cá nhân và Biz MBBank dành cho khách hàng doanh nghiệp với nhiều tiện ích ưu việt tới khách hàng như: vay vốn; thanh toán tiền điện, nước, học phí, viễn thông; chuyển tiền quốc tế online qua App… Bên cạnh đó, MB Nam Định tập trung đẩy mạnh phát triển tín dụng bền vững đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh như dệt may, da giày, vật liệu xây dựng, xây lắp hạ tầng và phân phối sản phẩm tiêu dùng thiết yếu... Chi nhánh cũng liên tục đưa ra các gói tín dụng ưu đãi và nhiều sản phẩm dịch vụ chuyên biệt, thiết lập hệ thống nhiều điểm máy ATM cũng như các điểm nộp và rút tiền tự động 24/7 (CRM). Dự kiến, năm 2021, Chi nhánh sẽ mở rộng thêm 2 điểm CRM trên địa bàn thành phố Nam Định và huyện Hải Hậu để phục vụ khách hàng. Trong năm 2020, thực hiện chủ trương chia sẻ, đồng hành cùng các doanh nghiệp, MB Nam Định đã tích cực thực hiện các giải pháp cơ cấu nợ, hỗ trợ 5 đợt giảm lãi suất cho vay đối với các nhóm khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cùng với hệ thống MB, MB Nam Định đã tập trung tối ưu hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, nâng tốc độ xử lý… Tất cả được thực hiện trên nền tảng công nghệ số, đảm bảo đơn giản, bảo mật, an toàn. Hiện tại, 100% giấy tờ, thủ tục, hồ sơ tại MB Nam Định triển khai áp dụng chữ ký số, tăng tốc độ giao dịch, thời gian xử lý gấp 2-3 lần so với trước đây. Nổi bật là thủ tục vay siêu nhanh từ thẻ tín dụng trên ứng dụng App MBBank với hạn mức từ 5 đến 100 triệu đồng, thời gian giải ngân chỉ 30 giây kể từ khi khách hàng hoàn tất các thủ tục online trên ứng dụng App MBBank. Hay sản phẩm vay tín chấp không cần tài sản đảm bảo phục vụ tiêu dùng của MB với hạn mức từ 5 đến 800 triệu đồng, thời gian giải ngân chỉ trong 8 giờ làm việc. Với ứng dụng công nghệ trên App MBBank, hiện 90% giao dịch tại MB Nam Định được thực hiện trên kênh giao dịch điện tử, chỉ còn 10% giao dịch tại quầy. Tất cả khách hàng MB Nam Định đều được miễn phí chuyển khoản 24/7 trọn đời tới mọi ngân hàng. Đồng thời, các khách hàng cá nhân khi đăng ký sử dụng APP MB Bank sẽ được miễn toàn bộ các loại phí trong năm 2021. Từ lợi thế tiên phong về công nghệ, MB Nam Định đã chủ động tham gia đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện tại, Chi nhánh đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thu hộ học phí cho trên 100 trường học các cấp trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều trường học nhận thấy rõ lợi ích mà ứng dụng App MBBank đem lại nên đã rất tích cực phối hợp với Chi nhánh triển khai thu hộ học phí, có thể kể đến như: Trường THPT Mỹ Lộc, Trường THPT Trần Văn Lan (Mỹ Lộc), Trường THPT Đỗ Huy Liệu (Ý Yên)… và một số các trường khác trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, MB Nam Định còn triển khai nhiều dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại, phục vụ các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của người dân như thu hộ tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, internet… Năm 2020, băng qua đại dịch COVID-19, MB Nam Định được ghi nhận là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hệ thống MB toàn quốc.

Với tầm nhìn trở thành “Ngân hàng thuận tiện nhất” trong năm 2021, MB Nam Định không những quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu do MB đặt ra, mà còn luôn nỗ lực đoàn kết, xây dựng Chi nhánh trở thành ngân hàng được người dân tín nhiệm, tập trung thực hiện tốt các giải pháp đột phá để đem sản phẩm tiện ích ngân hàng đến với mọi khách hàng một cách thuận tiện nhất. Cụ thể, đẩy mạnh giao dịch ngân hàng số với sản phẩm số chủ lực là ứng dụng App MBBank với đầy đủ tiện ích hiện đại nhất như giao dịch chuyển khoản miễn phí trọn đời đến mọi ngân hàng, miễn phí chọn lựa tài khoản số đẹp trực tiếp trên ứng dụng, mở tài khoản qua ứng dụng mà không cần tới trụ sở ngân hàng, cùng rất nhiều tiện ích số khác... Đẩy mạnh triển khai chương trình “MB Nam Định nâng bước em đến trường” thu hộ học phí cho nhiều trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo hỗ trợ tối đa cho các khách hàng thân thiết ổn định sản xuất, kinh doanh và gắn bó lâu dài với ngân hàng. Tiếp tục đẩy mạnh chính sách tài trợ ưu đãi, tăng trưởng hoạt động tín dụng, hướng đến đa thành phần kinh tế cũng như các ngành nghề trọng điểm của tỉnh theo đúng định hướng của MB. Đẩy mạnh hoạt động thu dịch vụ ngân hàng số hiện đại, giảm dần sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng, hướng đến cơ cấu doanh thu hợp lý của các ngân hàng hiện đại. Phát triển toàn diện về hoạt động kinh doanh, MB Nam Định đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm soát rủi ro chặt chẽ, triển khai sâu các mô hình kinh doanh trọng điểm theo đúng định hướng, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần đưa hệ thống MB nằm trong tốp 3 các ngân hàng thương mại về chất lượng và hiệu quả, dẫn đầu về số hoá./.

Bài và ảnh: Đức Toàn