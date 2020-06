Nam Hùng đẩy mạnh phát triển kinh tế

Với địa hình phân biệt hai vùng rõ rệt: vùng trũng trồng lúa ở phía bắc được tưới tiêu bởi sông Châu Thành, vùng cao trồng màu ở phía nam chạy dọc theo đường Vàng, được tưới tiêu bởi hệ thống máng nổi và trạm bơm Tây - Đông đường Vàng, những năm qua, xã Nam Hùng (Nam Trực) đã phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển nông sản hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân.

Nông thôn mới xã Nam Hùng.

Xã vận động nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; trong đó đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông, tập trung vào các cây chủ lực của địa phương; chủ động đổi mới phương thức canh tác, xây dựng cánh đồng lớn, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Do đó cây màu, cây vụ đông phát triển mạnh cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Xã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các cánh đồng lớn trồng khoai tây vụ đông, lạc xuân; trong đó cây khoai tây có tổng diện tích 220ha, tổng sản lượng khoai thương phẩm đạt khoảng 3.500 tấn/năm, xuất bán đạt 28 tỷ đồng; diện tích lạc xuân khoảng 220ha, tổng sản lượng đạt 2.500 tấn/năm với giá trị khoảng 2,8 tỷ đồng, bình quân thu nhập của các hộ nông dân đạt 2,7-3 triệu đồng/vụ, cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Ban nông nghiệp xã đã hướng dẫn thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp các kho lạnh theo dự án của Sở Khoa học và Công nghệ để nâng cao chất lượng bảo quản giống cây trồng cho bà con nhân dân; hướng dẫn các hộ nông dân tiến hành quy hoạch, đào đắp, nạo vét hoàn thành hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, đưa cơ giới vào sản xuất với tổng khối lượng đào đắp 15 nghìn m­­­­­3. Việc mạnh dạn đưa một số giống cây trồng mới vào sản xuất đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao; cụ thể là từ năm 2018, HTX nông nghiệp Nam Hùng liên kết với Công ty TNHH Minh Dương sản xuất, tiêu thụ khoai tây Marabell quy mô 21ha cho năng suất 180 tạ/ha, công ty thu mua 360 tấn với giá trị kinh tế 180 triệu đồng/ha, tăng 15-20% so với sản xuất đại trà, giải quyết việc làm cho 145 lao động/vụ. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, phát triển gia trại, trang trại theo phương pháp bán công nghiệp và công nghiệp. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 250 tấn/năm. Cùng với sản xuất nông nghiệp, công tác phát triển ngành, nghề trong nông thôn được chú trọng. UBND xã khuyến khích các hộ gia đình khu trung tâm Phố Cầu phát triển kinh doanh dịch vụ. Việc sử dụng các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng đạt kết quả. Trong 5 năm qua, toàn xã đã giải ngân được gần 300 tỷ đồng cho 2.300 lượt người vay phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Để tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu ở nông thôn được tăng cường. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung mọi nguồn lực, dành phần lớn nguồn ngân sách cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương; huy động nhân dân và những người con quê hương đóng góp đạt 4,8 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã đạt 14,5 tỷ đồng; trong đó, riêng về hệ thống giao thông đã cải tạo, nâng cấp, bê tông hóa, nhựa hóa 13 trục đường thôn, xóm và đường nội đồng với tổng chiều dài 6,5km phục vụ an sinh xã hội. Với sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận trong nhân dân, nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế - xã hội của xã Nam Hùng tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Những ngôi nhà cao tầng, những tuyến đường giao thông sạch đẹp vươn đến từng ngõ xóm, các công trình trường học, trụ sở UBND xã, trạm y tế khang trang đã mang đến diện mạo mới cho vùng đất màu. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có chuyển biến rõ nét. Đến nay 9/18 xóm được công nhận là khu dân cư văn hóa nông thôn mới; 18/18 xóm được công nhận làng văn hóa. Trên 90% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 1,67%; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,36 triệu đồng/năm.

Thời gian tới, xã Nam Hùng tiếp tục chú trọng khai thác, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao hiệu quả kinh tế gắn với thị trường tiêu thụ. Tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các loại giống cây, con có năng suất, giá trị kinh tế cao để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Mở rộng diện tích xây dựng cánh đồng lớn, đầu tư nâng cao năng suất chất lượng các loại cây phát triển mô hình chuỗi liên kết, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu thụ. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc diện chính sách Bảo trợ xã hội đến năm 2025 giảm xuống còn dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025)./.

Bài và ảnh: Lam Hồng