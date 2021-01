Không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước. Những ngày này, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang hướng về Đại hội với kỳ vọng, niềm tin Đại hội XIII của Đảng sẽ có nhiều quyết sách mang tính đột phá và căn cốt, tiếp tục hoạch định đường hướng phát triển đất nước một cách toàn diện trong giai đoạn mới. Báo Nam Định đã ghi lại những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội.

Tôi năm nay đã 91 năm tuổi đời, 71 năm tuổi Đảng, may mắn trải qua nhiều kỳ Đại hội Đảng toàn quốc trong những giai đoạn lịch sử khác nhau nhưng chưa lần nào được đầy đủ thông tin như Đại hội Đảng lần này. Điều đó có được là do từ năm 2019 được sự quan tâm của tỉnh tặng Báo Nam Định cho các đảng viên 55 năm tuổi Đảng trong tỉnh, tôi đã có báo đọc hàng ngày, từ đó có dịp tiếp cận hơn nhiều thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bản thân tôi rất phấn khởi, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam trong 5 năm qua đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra diện rộng, đây là điều hiếm có quốc gia nào trên thế giới hiện nay thực hiện được. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, nâng cao, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, chỉnh đốn Đảng đã nâng cao sức chiến đấu, trong sạch vững mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng. Công tác chuẩn bị về nhân sự cấp cao của Đại hội lần này của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được thực hiện cẩn trọng khoa học, dân chủ.

Những ngày này, ở Mỹ Thành chúng tôi cũng như khắp mọi miền quê trong tỉnh, cán bộ, đảng viên, nhân dân đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với những tâm tư, tình cảm cùng niềm tin sắt son vào thành công của Đại hội. Với trách nhiệm của người đảng viên, tôi mong rằng tại Đại hội, các đại biểu sẽ sáng suốt lựa chọn những người lãnh đạo đất nước có “đức”, có “tài”, bởi thực tế bao năm qua đã chứng minh, con người là yếu tố quyết định mọi sự thành công. Đường lối của Đảng, đất nước đã xác định rõ, nhưng cần có những con người tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, uy tín, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Bên cạnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần tập trung đi sâu thảo luận và đưa ra giải pháp nâng cao được năng lực cầm quyền của Đảng, nâng cao tư duy, trách nhiệm, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên một cách thực sự, “nói đi đôi với làm”; tiếp tục nhân rộng việc học và làm theo lời Bác; đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác phòng chống tham nhũng. Điều đó sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công, đưa đất nước phát triển ổn định, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

Trần Tất Xương

Đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng,

xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc)