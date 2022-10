Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày 30-9, Ban TVTU đã ban hành Công văn số 792-CV/TU chỉ đạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các kế hoạch chuyên ngành, công tác đảm bảo ANCT, TTATXH của tỉnh được triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả quan trọng, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, quản lý chặt chẽ đối tượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm trong những tháng cuối năm 2022, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2023; Ban TVTU yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo ANCT, TTATXH và phòng, chống tội phạm.

Chỉ đạo gắn kết chặt chẽ công tác đảm bảo ANTT với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT ngay từ cơ sở. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, phòng ngừa tội phạm và xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ động đấu tranh có hiệu quả đối với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Công an với Quân đội, Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH. Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng, công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; quản lý người, đối tượng tại địa bàn và các địa phương khác về lưu trú; kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, nổi cộm, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, nhất là an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh truyền thông.

Mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT từ nay đến Tết Nguyên đán 2023 trên cơ sở huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân; trong đó tập trung vào các loại tội phạm có tổ chức, giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, ma túy, cờ bạc, mại dâm; tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường, buôn lậu, liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”…

Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Chủ động lực lượng, phương tiện, phương án phòng, chống cháy, nổ, không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình nhân dân. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh./.

Xuân Thu