Việt Nam đón hơn 430 nghìn lượt khách quốc tế trong tháng 9-2022

Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa công bố các chỉ số liên quan đến tình hình khách du lịch trong tháng 9-2022.

Cụ thể, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 9-2022 đạt 430 nghìn lượt. Tính chung 9 tháng của năm 2022, ngành du lịch đã đón 1.650.000 lượt khách quốc tế. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không là chủ yếu. Khách thuộc thị trường châu Á vẫn chiếm số lượng lớn đến Việt Nam với hơn 313 nghìn lượt người chủ yếu vẫn là khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Campuchia… Tiếp sau thị trường châu Á là khách đến từ thị trường châu Âu với hơn 53.800 lượt khách…

Theo Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn còn khiêm tốn so với trước đại dịch, cũng như so với kế hoạch đề ra cho cả năm 2022. Thực tế này cũng xuất phát từ nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan. Sau mùa du lịch nội địa thì vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để tăng cường liên kết trong việc tạo sản phẩm mới, làm mới sản phẩm, truyền thông, xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường để đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam.

Thời gian tới, ngành du lịch cần tiếp tục khai thác các thị trường trọng điểm du lịch như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ, đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Trung Đông, chú trọng yếu tố chất lượng khách. Tập trung phát triển các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo như du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch tự nhiên, sinh thái và du lịch thành phố; bên cạnh đó phát huy các sản phẩm du lịch mới theo xu hướng thị trường như du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao, du lịch golf… Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế theo thông điệp “Live fully in Vietnam”. Các địa phương thống nhất đề xuất Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy vai trò nhạc trưởng trong xây dựng và triển khai kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài, để các địa phương cùng tham gia trong các hội chợ du lịch quốc tế, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài, đón các đoàn famtrip, presstrip quốc tế vào Việt Nam, quảng bá du lịch Việt Nam trên các kênh truyền thông quốc tế./.

PV