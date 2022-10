Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 82 cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2022

Ngày 5-10, tại Trung đoàn 180, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP và AN) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN năm 2022 cho 82 cán bộ thuộc đối tượng 3 là trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian từ ngày 5 đến 20-10, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược QP và AN; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình hiện nay; những vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Một số kiến thức về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Biên giới quốc gia; các bước chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái chiến đấu; chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; học tập về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp học viên nâng cao kiến thức QP và AN đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhà trường nói chung và yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói riêng. Từ đó vận dụng có hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng ở cơ quan, đơn vị, kịp thời xử lý linh hoạt các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội đồng Giáo dục QP và AN tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mở 10 lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho cán bộ đối tượng 3 của các huyện Xuân Trường, Trực Ninh, Mỹ Lộc, Vụ Bản và Nam Trực cho trên 1.000 đồng chí, hoàn thành nội dung bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3 các huyện, thành phố./.

Hoàng Tuấn