Xã Hải An tổ chức lễ hội tưởng niệm 722 năm Ngày hóa Đức Thánh Trần

Sáng ngày 15-9 (tức ngày 20-8 Nhâm Dần 2022 ), tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Đền Trần An Trạch, xã Hải An (Hải Hậu), UBND xã Hải An đã tổ chức lễ hội tưởng niệm 722 năm Ngày hóa Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (20-8-1300 – 20-8-2022 âm lịch). Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Hải Hậu.

Các đồng chí: Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần.

Đền Trần thôn An Trạch được xây dựng thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, thờ lục vị Tướng Quân, Quan Dinh điền Nguyễn Công Trứ và các bậc thủy thổ có công khai sáng đất Hải An. Hàng năm, vào Ngày hóa của Đức Thánh Trần, tại Di tích quốc gia Đền Trần An Trạch đều tổ chức lễ hội tưởng nhớ các vị Vua Trần, Đức Thánh Trần, các bậc thủy thổ. Đền Trần thôn An Trạch được Bộ VH, TT và DL xếp hạng Di tích cấp quốc gia vào năm 2014.

Rước kiệu quanh làng An Trạch.

Trong không khí linh thiêng, các đại biểu và nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần. Cùng phần lễ, lễ hội có các hoạt động phần hội gồm: múa lân, rước kiệu quanh làng và một số chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống đặc sắc./.

Tin, ảnh: Minh Tân