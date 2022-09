Ngày hội "Thanh niên Nam Định với văn hóa giao thông"

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 và hưởng ứng Tháng An toàn giao thông năm 2022, ngày 14-9, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Honda Thu Thủy tổ chức Chương trình ngày hội “Thanh niên Nam Định với văn hóa giao thông” với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Tham gia ngày hội, các đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và tham gia tập huấn các kiến thức pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn, cách ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; thi kỹ năng lái xe mô tô an toàn… góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông. Cũng trong dịp này, Công ty TNHH Honda Thu Thủy thực hiện bảo dưỡng miễn phí xe mô tô hãng Honda cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên dự chương trình.

Qua Ngày hội “Thanh niên Nam Định với văn hóa giao thông” đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của đoàn viên, thanh niên trong quá trình tham gia giao thông, xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh./.

Văn Huỳnh