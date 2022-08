UBND huyện Hải Hậu tặng Giấy khen cho Bùi Hải An dũng cảm cứu người đuối nước

Chiều 3-8-2022, UBND huyện Hải Hậu tổ chức đoàn đến thăm, biểu dương và tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu cho em Bùi Hải An, 16 tuổi, xã Hải Trung đã dũng cảm cứu người đuối nước vào chiều ngày 31-7-2022.

Lãnh đạo huyện Hải Hậu trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu cho em Bùi Hải An.

Trước đó, khoảng 16 giờ 32 phút ngày 31-7-2022, tại sông Múc thuộc địa bàn xóm 14, xã Hải Trung có 4 học sinh lớp 7 Trường THCS xã Hải Trung ngồi chơi bên bờ sông Múc. Khi xuống rửa tay, em ĐTNA, sinh năm 2010, bị trượt chân ngã xuống sông Múc đúng thời điểm triều cường dâng cao nước chảy xiết làm em bị cuốn trôi ra giữa sông. Nghe tiếng người dân hô hoán có người đuối nước, Bùi Hải An đang ở trong nhà bà ngoại không ngần ngại hiểm nguy, cởi áo và nhảy ngay xuống sông để cứu em ĐTNA đưa vào bờ và làm các động tác sơ cứu. Hành động dũng cảm của Hải An đã cứu sống em ĐTNA, học sinh lớp 7B, Trường THCS Hải Trung.

Em Bùi Hải An - gương sáng dũng cảm cứu người đuối nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Toản, Chủ tịch UBND xã Hải Trung cho biết: Em Bùi Hải An, sinh ngày 12-2-2006, là học sinh lớp 11 Trung tâm GDTX Hải Hà, hiện nay đang ở với bà ngoại (bà Trần Thị Ngoan, trú tại xóm 10 xã Hải Trung). Được biết trước đó Hải An mới bị tai nạn gãy xương quai xanh mới tháo nẹp bó chưa lâu, sức khỏe chưa thực sự hồi phục. Hành động không quản hiểm nguy của bản thân để sẵn sàng cứu người của Bùi Hải An, thực sự đã để lại hình ảnh đẹp về tinh thần tuổi trẻ vì cộng đồng, sống có trách nhiệm và là tấm gương dũng cảm để các bạn trẻ học tập; cần được biểu dương, khen thưởng kịp thời để lan tỏa và nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”./.

Tin, ảnh: Việt Thắng