Trong tháng 9-2022 sẽ có thêm vắc-xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Viện đã tiếp nhận viện trợ và phân bố 9.187.200 liều vắc-xin Moderna trẻ em (0,25ml) cho các tỉnh, thành phố để triển khai tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.

Lần phân bổ vắc-xin Moderna trẻ em cuối cùng là ngày 30-6-2022. Theo đó, Viện đã phân bổ 1.964.000 liều vắc-xin Moderna cho các tỉnh, thành phố để ưu tiên tiêm mũi 2 trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 là vắc-xin Moderna. Trường hợp không sử dụng hết mới được dùng để tiêm mũi nhắc lại cho người lớn.

Tuy nhiên, theo văn bản do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố cho biết, thực tế triển khai tiêm vắc-xin Modema trẻ em tại các địa phương đã gặp nhiều khó khăn. Nhiều gia đình có trẻ đã tiêm mũi 1 là vắc-xin Moderna không đưa trẻ đi tiêm tiếp mũi 2 hoặc trẻ bị ốm, mắc COVID-19 nên phải hoãn tiêm trong khi vắc-xin Moderna chỉ được sử dụng tối đa trong 30 ngày kể từ khi rã đông (chuyển từ nhiệt độ bảo quản -25 đến -15 độ C tại Kho quốc gia sang nhiệt độ +2 đến +8 độ C tại kho các tỉnh, thành phố). Do đó, để sử dụng hiệu quả vắc-xin Moderna, nhiều địa phương đã tiêm nhắc cho người lớn, dẫn tới thiếu hụt vắc-xin Moderna để tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi (theo đề xuất của các địa phương hiện cần bổ sung thêm khoảng 274 nghìn liều).

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi khi tiêm liều cơ bản bằng vắc-xin Pfizer hoặc Moderna (từ 6 tuổi), mũi 2 phải cùng loại vắc-xin. Điều này có nghĩa là trẻ đã tiêm mũi 1 vắc-xin Moderna, mũi 2 cũng phải tiêm vắc-xin Moderna.

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang liên hệ với các tổ chức quốc tế và Chính phủ các nước để đề nghị hỗ trợ vắc-xin Moderna. Dự kiến trong tháng 9-2022 sẽ tiếp nhận và cung ứng vắc-xin Moderna cho các địa phương để tiêm trả mũi 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 bằng vắc-xin Moderna.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố báo cáo lãnh đạo địa phương và thông tin tới các đơn vị liên quan (cán bộ y tế, thầy cô giáo) biết để kịp thời tư vấn, hướng dẫn cho trẻ và gia đình yên tâm, phối hợp trong thời gian tạm thiếu vắc-xin Moderna./.

PV