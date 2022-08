Bảo đảm các điều kiện tổ chức Lễ hội Đền Trần năm 2022

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lễ hội Đền Trần năm 2022, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) nhân kỷ niệm 722 năm ngày hóa Đức Thánh Trần sẽ được tổ chức trở lại.

Để chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức Lễ hội Đền Trần năm 2022, UBND thành phố Nam Định đã thành lập Ban tổ chức Lễ hội Đền Trần năm 2022 và xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội. Theo đó, thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 27-8 đến 25-9 (tức từ mùng 1 đến ngày 30-8 âm lịch); các hoạt động lễ hội diễn ra từ ngày 3 đến 15-9 (tức từ mùng 8 đến ngày 20-8 âm lịch). Chương trình lễ hội gồm 3 phần: Phần lễ, phần hội và các chương trình văn hóa văn nghệ.

Các nghi lễ, lễ dâng hương được thực hiện tại Đền Thiên Trường, Đền Cố Trạch, Đền Trùng Hoa, Chùa Phổ Minh. Sáng 15-9 (tức ngày 20-8 âm lịch), tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm anh linh các vị Vua Trần, Đức Thánh Trần tại sân hành lễ Đền Thiên Trường. Các hoạt động phần hội gồm: múa lân - sư - rồng; biểu diễn võ thuật; thi đấu vật; thi đấu cờ người; chọi gà; múa rối nước và một số chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống đặc sắc.

Để Lễ hội Đền Trần năm 2022 diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, Ban tổ chức lễ hội phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường: Lộc Vượng, Lộc Hạ, Thống Nhất đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, y tế, trang trí, khánh tiết; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh lễ hội; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Khánh Dũng