Vốn tín dụng chính sách giúp 2.135 hộ tại thành phố Nam Định vượt qua ngưỡng nghèo

Chiều 26-7, UBND thành phố Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đến dự.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đại diện UBND thành phố Nam Định.

Qua gần 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP, tính đến hết ngày 30-6-2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đạt 132 tỷ 741 triệu đồng, tăng 8,5 lần so với năm 2003. Từ 2 chương trình khi mới thành lập, qua gần 20 năm hoạt động, đến nay Ngân hàng CSXH tỉnh đang thực hiện cho vay 11 chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn thành phố với tổng dư nợ đạt 123 tỷ 272 triệu đồng, tăng trên 108 tỷ đồng so với năm 2003. Thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH tỉnh, đã giúp cho 2.135 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, 16.726 lượt hộ gia đình có vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, tạo việc làm; 58 lao động được vay vốn để đi xuất khẩu lao động; xây dựng mới 7 ngôi nhà cho hộ nghèo, 83 ngôi nhà cho hộ có thu nhập thấp để ổn định đời sống; xây dựng được 13.176 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới ở các xã ngoại thành; hỗ trợ 6.568 học sinh, sinh viên là con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, tạo nguồn nhân lực có tri thức cho tương lai; 6 doanh nghiệp được vay vốn để trả lương ngừng việc cho 132 người lao động do dịch COVID-19; 10 cơ sở giáo dục mầm non được vay vốn để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục hồi và duy trì hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong suốt 20 năm của các cấp uỷ, chính quyền thành phố, hội, đoàn thể chính trị - xã hội cùng với Ngân hàng CSXH tỉnh trong thực hiện tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Để nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ngày càng mang lại hiệu quả to lớn đối với thành phố trong công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt quan tâm đến việc chuyển nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH đảm bảo chất lượng tín dụng, củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện nhiệm vụ đúng quy định. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch tại xã, phường theo đúng quy định. Phát huy truyền thống 20 năm qua, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

Tin, ảnh: Đức Toàn