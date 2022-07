Tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022)

Ðồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Hải Hậu

* Công an tỉnh, Ban CHQS huyện Hải Hậu tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), chiều 18-7, đồng chí Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Hải Hậu.

Đồng chí Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà bà Lương Thị Tròn, là vợ liệt sĩ ở xã Hải Hưng. Ảnh: Thanh Tuấn

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ninh Thị Hon, xóm 2, xã Hải Sơn có 2 con là liệt sĩ chống Mỹ; ông Mai Đức Hoạch, thương binh 52%, ở xóm 5, xã Hải Vân; bà Lương Thị Tròn, ở xóm Tây Lễ, xã Hải Hưng là vợ liệt sĩ; ông Phạm Đức Thiều, ở xóm Lê Lợi, xã Hải Lý, là người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày, bị nhiễm chất độc da cam, thương binh 61%.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mong các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ngày 18-7, Công an tỉnh cùng với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho bệnh binh Công an nhân dân Nguyễn Vũ Hiền xóm 8, xã Hải Bắc (Hải Hậu).

Đồng chí Nguyễn Vũ Hiền, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát chữa cháy, Công an tỉnh Nam Hà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sức khỏe yếu, mang nhiều bệnh nặng. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình đồng chí Hiền, để động viên, chia sẻ với gia đình, Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân (Bộ Công an) đã hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ 80 triệu đồng; MTTQ huyện Hải Hậu hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa. Sau một thời gian thi công, ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích 75m2, trị giá 250 triệu đồng.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng chí đồng đội của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Vũ Hiền vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” do Bộ CHQS tỉnh phát động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 17-7, Ban CHQS huyện Hải Hậu tổ chức khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa”, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Ông Trần Văn Lãng xóm 3, xã Hải Đường là bệnh binh 61%, bị di chứng chất độc da cam/đi-ô-xin, sức khỏe yếu, có 1 người con bị bệnh tâm thần, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Trước hoàn cảnh gia đình ông Lãng, Ban CHQS huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, hoàn chỉnh các thủ tục và được Công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ 85 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đóng góp 15 triệu đồng, còn lại do chính quyền địa phương, anh em họ hàng hỗ trợ, quyên góp để xây nhà tình nghĩa tặng gia đình ông. Sau 3 tháng xây dựng, ngôi nhà được xây dựng vững chắc, mái lợp tôn lạnh, diện tích 35m2.

Cũng trong dịp này, Ban CHQS huyện đã đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Chích, ở xóm Phượng Đông 2, xã Hải Phúc có 1 con trai duy nhất là liệt sĩ chống Mỹ; tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho ông Lê Đức Huy, 83 tuổi, là bệnh binh 61% ở xóm 15, xã Hải Anh. Các hoạt động trên thể hiện sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hải Hậu với các đối tượng chính sách, góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các gia đình ổn định cuộc sống./.

Hoàng Tuấn và Văn Huỳnh