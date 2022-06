Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình tôn vinh 63 Trưởng Công an xã tiêu biểu

Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, tối 5-6, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu “sống trong lòng dân”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an và một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu do Bộ Công an tổ chức là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an xã nói riêng. Thông qua chương trình góp phần tôn vinh cán bộ, chiến sĩ Công an xã có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chủ tịch nước nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 42 của Chính phủ quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện; lực lượng Công an nhân dân được tổ chức, hoạt động theo bốn cấp, với phương châm bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, trong đó đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trong cả nước.

Lực lượng công an xã đã chủ động triển khai các kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở và góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Qua đó tình hình an ninh trật tự ở các xã, thị trấn được bảo đảm, các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở được giải quyết kịp thời, hiệu quả, không để phát sinh diễn biến phức tạp.

Từ thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt; nhiều tập thể, cá nhân công an xã là điển hình tiên tiến, trong đó có nhiều nữ cán bộ công an xung phong nhận công tác tại công an xã.

Theo Chủ tịch nước, những kết quả đã đạt được vừa qua được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ủng hộ, tin tưởng, “tấm lá chắn” bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở được tăng cường thêm sức mạnh. Qua đó phát huy được sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, gần dân, sâu sát dân để nắm chắc tư tưởng tình cảm của nhân dân, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, những khó khăn, nguy cơ nảy sinh tội phạm ngay từ cơ sở; tăng cường cải cách hành chính, đưa các dịch vụ công về an ninh, trật tự trực tiếp đến với người dân, phục vụ nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương những kết quả, thành tích của lực lượng công an xã trong cả nước thời gian qua và nhiệt liệt chúc mừng 63 Trưởng công an xã tiêu biểu được tôn vinh dịp này. Đó là những bông hoa tươi thắm, tiêu biểu cho hơn 48 nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an xã đang ngày đêm vượt khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đề cập yêu cầu đặt ra trong thời gian tới đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và công an xã nói riêng còn rất nặng nề, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước tin tưởng sâu sắc rằng lực lượng công an xã sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng công tác, góp phần bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong cả nước.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Công an Tô Lâm kêu gọi toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân viên Công an nhân dân phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ra sức lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11-3-1948 - 11-3-2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2023)./.

PV