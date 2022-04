Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sáng ngày 13-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức khảo sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyên đề về “Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2021”. Đồng chí Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi khảo sát.

Đồng chí Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại cuộc khảo sát.

Giai đoạn 2016-2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cụ thể hóa các chương trình, biện pháp THTK, CLP trên tất cả các lĩnh vực theo quy định. Trong đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từng bước chuyển đổi số theo hướng không gây phiền hà, khó khăn trong giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân đến liên hệ làm việc trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, góp phần giúp tỉnh đạt kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn. Trong bối cảnh nguồn thu của tỉnh còn thấp Sở đã tham mưu cho tỉnh các cơ chế, giải pháp huy động nguồn lực từ quỹ đất, giải quyết khó khăn về nguồn vốn đầu tư phát triển; huy động đa dạng nguồn lực lớn ngoài ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng nông thôn mới, các dự án cấp nước sạch nông thôn, các khu, cụm công nghiệp… Chú trọng khắc phục, xoá bỏ tình trạng công trình chậm tiến độ, dự án “treo”; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công theo hướng đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, tránh trùng lắp dự án và kiểm soát chặt chẽ việc đảm bảo chất lượng, đôn đốc đảm bảo 100% dự án hoàn thành đúng tiến độ, kết quả giải ngân vốn đầu tư; kịp thời tham mưu tỉnh uỷ quyền, phân cấp phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ xây dựng nông thôn mới; ủy quyền phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án thuộc nguồn vốn Nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư, thuộc nhóm C, có tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ đồng; ủy quyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tổ chức hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng góp phần ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng. Xây dựng hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm, cả nhiệm kỳ và tích cực phối hợp đôn đốc các địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội...

Đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao các nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đã cung cấp cơ bản toàn diện về công tác THTK, CLP của đơn vị./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy