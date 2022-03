Phát động và mở hệ thống thi chính thức "Học sinh với An toàn thông tin 2022"

Sáng 3-3, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động và mở hệ thống thi cuộc thi “Học sinh với an toàn thông tin 2022”.

Theo đó, hệ thống thi chính thức của cuộc thi chính thức được mở để các em học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc có thể tham dự thi qua website: www.thihsattt.vn. Mỗi thí sinh chỉ đăng ký một tài khoản để dự thi (theo mẫu đăng ký trên website). Thí sinh chỉ được thi một lần và có thể tham gia thi vào bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian từ ngày 3-3 đến 24h ngày 24-3-2022. Đề thi gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm do hệ thống thi cung cấp ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi. Thời gian làm bài của thí sinh là 30 phút; tài liệu hướng dẫn đăng ký thi, làm bài và ôn thi và thi thử sẽ được cung cấp trên website của cuộc thi http://childsafe.vn.

Theo đại diện Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), nội dung đề thi là kiến thức phổ thông liên quan tới an toàn thông tin và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng theo 8 chủ đề: Giáo dục về đạo đức, pháp luật; kiến thức về tin học và an toàn thông tin; bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em và phòng, chống nội dung xấu trên mạng; phòng tránh các tương tác có hại trên mạng; phòng tránh nguy cơ có hại trong quảng cáo và tiêu dùng trên mạng; phòng, chống nguy cơ mất an toàn mạng; bảo vệ trẻ em trong sử dụng mạng xã hội và sử dụng thiết bị di động an toàn.

Cuộc thi có giải thưởng tập thể dành cho các trường có số lượng học sinh dự thi nhiều nhất và bài thi chất lượng, gồm bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi và phần thưởng bằng tiền mặt.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi được VNISA chủ trì tổ chức và dự kiến sẽ được duy trì thường niên, trở thành một phần trong chuỗi hoạt động Ngày an toàn thông tin Việt Nam./.

PV