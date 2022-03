Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp các đối tác quốc tế hỗ trợ vắc-xin phòng COVID-19 cho Việt Nam

Chiều 14-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã dự lễ gặp mặt, cảm ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Ngoại giao phối hợp với cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức.

Cùng dự có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc tại Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam; Đại sứ của 40 quốc gia đã hỗ trợ vắc-xin cho Việt Nam và đóng góp cho Chương trình COVAX; các hãng sản xuất vắc-xin tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp các đối tác quốc tế. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới chúc mừng Việt Nam khi trở thành nước có tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin hàng đầu thế giới. Việt Nam cũng là một trong những nước thành công trong phòng, chống dịch COVID-19. Việt Nam là một hình mẫu, minh chứng cho sự nỗ lực quốc gia và hỗ trợ quốc tế trong phủ vắc-xin cho toàn dân, cần được nhân rộng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong quá trình phòng, chống dịch, Việt Nam hoàn thiện phương pháp phòng, chống dịch COVID-19 dựa trên 3 trụ cột “cách ly, xét nghiệm, điều trị” và công thức phòng, chống dịch “5K + vắc-xin, thuốc, điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác”. Trong đó, vắc-xin là thành tố có tính chất quyết định, là “lá chắn” an toàn nhất cho người dân để phòng, chống COVID-19. Chính phủ Việt Nam đã triển khai Chiến lược vắc-xin, trong đó đẩy mạnh ngoại giao vắc-xin, thành lập Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19; tích cực đẩy mạnh nhập khẩu, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin và phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam chỉ rõ, việc vượt qua thách thức và đạt được kết quả ấn tượng nêu trên là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kịp thời thay đổi tư duy và biện pháp phòng, chống dịch, chuyển hướng linh hoạt trong điều kiện khó khăn; nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng tình, hưởng ứng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh sự nỗ lực và quyết tâm ở trong nước, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế, sự đoàn kết và hỗ trợ của các nước, các tổ chức, cá nhân ở khắp nơi trên thế giới về vắc-xin, thuốc điều trị, vật phẩm y tế.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới các vị Đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức Liên hợp quốc tham dự buổi lễ và qua các vị tới Chính phủ các nước, các tổ chức lời cảm ơn chân thành và trân trọng nhất về sự đồng hành, những đóng góp, hỗ trợ, hành động thiết thực, kịp thời đối Việt Nam trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 suốt hơn 2 năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2022, Việt Nam phấn đấu là năm chiến thắng dịch bệnh, từng bước “bình thường hóa” với dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và hội nhập kinh tế sâu rộng. Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định, Việt Nam luôn tham gia hết sức tích cực, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; luôn đề cao và ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc tế trong nỗ lực chung phòng, chống dịch bệnh. Dù còn khó khăn, Việt Nam cũng đã đóng góp cho Cơ chế COVAX, cho Quỹ Ứng phó COVID-19 của Tổ chức Y tế thế giới. Bên cạnh hỗ trợ các thiết bị, vật tư y tế, Việt Nam cũng đã cử các đoàn cán bộ y, bác sĩ, chuyên gia y tế đến hỗ trợ một số nước.

Chính phủ Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nước, các tổ chức về cung cấp vắc-xin, nhất là vắc-xin phòng các biến chủng mới và vắc-xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về tiêm vắc-xin cho trẻ em; hỗ trợ Việt Nam mở cửa trường học an toàn; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng. Việt Nam mong nhận được sự hỗ trợ của Liên hợp quốc và các nước, các tổ chức để phòng, chống dịch hiệu quả, thể hiện sự đoàn kết, trách nhiệm quốc tế trong phòng, chống dịch COVID-19./.

PV