Cấm chiếu phim "Thợ săn cổ vật" tại Việt Nam vì có yếu tố "đường lưỡi bò"

Bộ phim “Thợ săn cổ vật” (tên tiếng Anh Uncharted) sẽ bị cấm chiếu tại Việt Nam vì Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện quốc gia phát hiện có yếu tố “đường lưỡi bò”. Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có quyết định cấm chiếu bộ phim này.

Thông tin từ Cục Điện ảnh cho biết, quyết định được đưa ra sau khi Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện quốc gia xem và duyệt phim. Hiện nay, một số trang truyền thông về điện ảnh trên Facebook như “Rạp chiếu phim”, “Moveek” cũng đã thông báo sẽ không đăng bài đánh giá bộ phim kể trên.

Ban đầu bộ phim dự kiến được chiếu tại Việt Nam từ 18-3, tuy nhiên Hội đồng phát hiện hình ảnh và yếu tố “đường lưỡi bò” cài cắm trong bộ phim này. “Thợ săn cổ vật” do đạo diễn Ruben Fleischer thực hiện; nhà sản xuất Sony Pictures Entertainment phát hành năm 2022, là phiên bản điện ảnh được chuyển thể từ trò chơi điện tử nổi tiếng cùng tên, thuộc thể loại hành động, phiêu lưu. Tác phẩm có kinh phí đầu tư 120 triệu USD, nội dung kể về hành trình truy lùng kho báu kịch tính được cho là có lịch sử 500 năm.

Trước đó, nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế có chứa hình ảnh “đường lưỡi bò” từng bị cơ quan chức năng xử lý: phim hoạt hình “Everest: Người tuyết bé nhỏ” (tên tiếng Anh Abominable); 6 tập phim “Pine Gap”; phim “Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta” (Put your head on my shoulder); phim “Bà ngoại trưởng” (Madam Secretary)./.

PV