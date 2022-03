Tăng cường bảo đảm an toàn vận tải hành khách đường thủy nội địa

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa nói chung và hoạt động vận tải hành khách từ bờ ra đảo nói riêng, ngày 7-3, tại Công văn số 1439/VPCP-CN Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ trưởng các bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5-7-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới; chỉ đạo các chủ công trình tổ chức quan trắc chuyên dùng trong giao thông vận tải (GTVT) và cung cấp thông tin khí tượng thủy văn theo quy định Bộ GTVT chỉ đạo các cảng vụ đường thủy nội địa tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa; kiểm tra giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và người lái phương tiện; kiên quyết không cho các phương tiện xuất bến khi phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường hoặc điều kiện thời tiết không bảo đảm.

Bộ GTVT chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, Ban tổ chức lễ hội Xuân tăng cường kiểm tra hoạt động tại các bến khách ngang sông, bến hành khách, đặc biệt là các bến tàu, phương tiện thủy phục vụ du lịch, lễ hội… Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn và hệ thống dự báo khí tượng thủy văn từ Trung ương đến địa phương tăng tần suất bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển; tăng cường dự báo và cảnh báo chuyên đề phục vụ hoạt động GTVT tại các địa phương có hoạt động vận tải hành khách từ bờ ra đảo, hướng dẫn việc sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai trên phạm vi cả nước.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng (Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, Thanh tra GTVT) tăng cường thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa. Trong đó, cần tập trung kiểm tra ngay tại các cảng, bến thủy có tổ chức hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải hành khách từ bờ ra đảo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định pháp luật về ATGT; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với cảng, bến cảng, bến kinh doanh vận tải khách du lịch không phép, để phương tiện không đủ điều kiện khai thác vận tải, không bảo đảm an toàn hoạt động trong phạm vi cảng, bến; không cho xuất bến đối với các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn. Rà soát toàn bộ các lễ hội liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy; lập và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa tại các khu vực diễn ra lễ hội có liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

Đẩy mạnh tuyên truyền cho các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, thuyền viên, người tham gia giao thông nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố bất ngờ hoặc tai nạn giao thông đường thủy. Các địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng của Sở GTVT, Cảnh sát Giao thông đường thủy tại các cảng, bến và trên các phương tiện thủy vận tải khách du lịch trên địa bàn để kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân./.

PV