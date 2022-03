Sơ kết mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể

Ngày 9-3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp.

Theo đó, từ tháng 6-2021 đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại 16 bếp ăn tập thể của 14 doanh nghiệp. Tham gia xây dựng mô hình, các doanh nghiệp được hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Tại các mô hình đã thực hiện tuyên truyền bằng loa truyền thanh 177 bài viết, dán 59 poster trên bảng tin của công ty. Các doanh nghiệp tham gia mô hình đã đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Các tổ giám sát mô hình bếp ăn tập thể của doanh nghiệp gồm nhân viên y tế và nhân viên bếp ăn được tập huấn, đào tạo về công tác an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hện các tiêu chí an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể như: tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, tiêu chí về nguyên liệu thực phẩm, bảo quản thức ăn sau chế biến, tiêu chí đối với người chế biến thực phẩm, việc giám sát kiểm thực và lưu mẫu thức ăn…

Qua triển khai mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp, người chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động./.

Minh Tân