Hướng dẫn phương án xử trí khi có trường hợp mắc hoặc có nguy cơ mắc COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học, Sở GD và ĐT, Sở Y tế vừa phối hợp ban hành Hướng dẫn liên ngành số 240/HDLN-SGDĐT-SYT về phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), trường hợp có nguy cơ mắc COVID-19 tại các cơ sở giáo dục (CSGD) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở GD và ĐT, Sở Y tế hướng dẫn các CSGD khi tổ chức dạy học trực tiếp, nếu phát hiện F0 thì xử lý theo quy trình 4 bước: Bước 1: Khi có trường hợp F0, báo ngay Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường. Cán bộ y tế trường học hoặc Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường chuyển ngay trường hợp F0 xuống phòng cách ly tạm thời của trường học theo lối đi riêng đã được phân luồng. Bước 2: Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường thông báo đồng thời ngay cho trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế đã được giao nhiệm vụ phân công hỗ trợ trường học trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến xử lý cùng. Bước 3: Cán bộ y tế trường học và Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế cấp xã tổ chức điều tra xác định các trường hợp F1 theo hướng dẫn của ngành Y tế. Sau đó, nhà trường cho test nhanh toàn bộ học sinh lớp đó, trường hợp nào dương tính thì xử lý theo quy định, trường hợp nào không phải F1 mà có kết quả âm tính thì đi học bình thường. Bước 4: Đối với lớp có học sinh F0: Sau khi xác định đối tượng là F1, cho học sinh không phải là F1 di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ lớp học. Đối với học sinh các lớp học khác: Nếu không có sự giao lưu tiếp xúc với F0 thì cho đi học bình thường. Nếu xác định có học sinh tiếp xúc gần (F1) với trường hợp F0 thì tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh với trường hợp là F1 đó và xử lý F1 như bước 3. Trường hợp phát hiện học sinh là F0 đang ở tại nhà, phụ huynh cho học sinh nghỉ học, báo ngay với nhà trường và trạm y tế cấp xã. Các cơ sở giáo dục không bắt buộc tất cả các học sinh phải xét nghiệm trước khi trở lại trường để học trực tiếp, chỉ xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ (sốt, ho, khó thở,... hoặc có triệu chứng nghi ngờ khác) hoặc có tiền sử tiếp xúc với F0./.

Minh Thuận