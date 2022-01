Tiếp tục đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022

Chiều 4-1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các ngành Khối Nội chính của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố tới dự.

Các đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5-1-2022).

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, các cơ quan nội chính đã đấu tranh, điều tra làm rõ 495/525vụ; khởi tố 6 vụ tội phạm công nghệ cao; 16 vụ tội phạm “tín dụng đen”; triệt xóa 25 băng nhóm, 83 đối tượng; xác lập, điều tra khám phá 46 chuyên án; xác lập, đấu tranh phá 30 chuyên án, 65 đối tượng, triệt xóa 11 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh. Đấu tranh phá 11 chuyên án về kinh tế, tham nhũng, khởi tố 94 vụ. Các cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 1.375 vụ, 2.138 bị can; giải quyết, xét xử 4.160 vụ, việc (đạt tỷ lệ 85,4%). Công tác bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và triển khai với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt; các vụ việc, vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tuân thủ pháp luật, trong công tác phòng ngừa tham nhũng được nâng lên góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chủ trương, định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung, quyết liệt thi hành các vụ việc kinh tế, tham nhũng, đặc biệt là những vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi. Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh…

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của các ngành trong khối Nội chính trong năm 2021. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, các cơ quan nội chính của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Các lực lượng chức năng tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước mắt triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, nhất là trên lĩnh vực an ninh tư tưởng, an ninh văn hoá. Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chú trọng công tác phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân; phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ về nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh uỷ, Ban TVTU xử lý, giải quyết những đơn thư có nội dung nhạy cảm, phức tạp.

Nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5-1-1966 - 5-1-2022), các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn