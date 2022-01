Phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022

Sáng 4-1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh tới dự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc tặng tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương; lực lượng Công an trong tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp về bảo đảm an ninh trật tự; phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng Công an trong tỉnh đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp về đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021; xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nảy sinh; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; triệt phá kịp thời các băng nhóm tội phạm hoạt động đan xen cả hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Thực hiện hiệu quả dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, là một trong hai đơn vị của Bộ Công an đứng đầu toàn quốc về tiến độ. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ được tăng cường; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Những chiến công, thành tích của lực lượng Công an đã góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh với các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí khẳng định, sự phát triển của tỉnh trong năm qua có đóng góp tích cực của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nói riêng. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, bước sang năm mới 2022, Công an tỉnh cần tiếp tục thực hiện đúng đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sớm triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp tục nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, qua đó tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, không để bị động bất ngờ. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và toàn hệ thống chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Phải kiên quyết, kiên trì, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm; tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong quá trình triển khai một số dự án lớn; không có tội phạm có tổ chức; không có băng nhóm cộm cán; hạn chế tội phạm ma túy góp phần mang lại hạnh phúc, cuộc sống bình yên cho nhân dân...

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã tặng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Chiều 4-1, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các cục nghiệp vụ của Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tham dự hội nghị.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Cờ của UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021.

Năm 2021, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự được đổi mới mạnh mẽ về biện pháp, hình thức thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng, thu hút đông đảo người dân theo dõi, chia sẻ. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng mô hình, phong trào theo hướng "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải" thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với 17 mô hình mới, trong đó có 2 mô hình được Bộ Công an ghi nhận, nhân rộng thực hiện trên toàn quốc...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã đề nghị, trong năm 2022 Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, vận động; đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt dộng tuyên truyền, vận động. Phát động toàn dân hưởng ứng; xây dựng, nhân rộng các mô hình theo hướng xã hội hóa. Lực lượng Công an với vai trò nòng cốt, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, tạo điều kiện để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021.

Tại hội nghị, 2 tập thể có thành tích tiêu biểu đã vinh dự được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 10 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Công an; 8 tập thể, 12 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 18 tập thể, 56 cá nhân được Công an tỉnh tặng Giấy khen./.

Tin, ảnh: Xuân Thu và Văn Huỳnh