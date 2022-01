Hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

Sáng 19-1, Bộ GD và ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục. Chủ trì tại điểm cầu Bộ GD và ĐT có các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT; Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT. Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo các sở: GD và ĐT, Y tế, LĐ-TB và XH; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế, an sinh xã hội, trong đó ngành Giáo dục chịu ảnh hưởng trực tiếp, tác động lâu dài. Gần 20 triệu trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên (HSSV) đã phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến, học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp, trên 70 nghìn sinh viên không thể ra trường đúng kế hoạch. Nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành không thể tiến hành theo đúng kế hoạch, ảnh hưởng mạnh mẽ tới phát triển đội ngũ, tài chính, việc dạy, học của các cơ sở giáo dục (CSGD); tư tưởng, tâm lý, sức khỏe thể chất của đội ngũ nhà giáo, trẻ em mầm non, HSSV và cha mẹ học sinh (CMHS).

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước ngành GD và ĐT đã điều chỉnh toàn bộ các hoạt động dạy và học để thích ứng bảo đảm an toàn trường học bằng các hình thức linh hoạt dạy học trực tiếp, trực tuyến, qua truyền hình; dạy học kết hợp các hình thức. Tuy nhiên, sau thời gian dài học sinh không được đến trường, hoặc đến trường rất ít không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, tiếp thu kiến thức mà còn ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ và các vấn đề kinh tế - xã hội khác.

Hiện nay, tỷ lệ tiêm vắc xin trên cả nước đã rất cao; đặc biệt, Bộ GD và ĐT đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho học sinh độ tuổi 12-17, đạt tỷ lệ 97,19% học sinh được tiêm mũi 1; 79,84% học sinh được tiêm mũi 2; điều kiện thuốc điều trị COVID-19 có cải thiện; điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 cũng như hiểu biết và thích ứng của người dân được nâng cao; địa phương có nhiều kinh nghiệm trong phòng, chống, dịch. Với sự khuyến cáo của các tổ chức quốc tế liên quan, theo kinh nghiệm các nước cho thấy đã đến lúc cần điều chỉnh mở cửa trường học một cách an toàn, như tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Tại hội thảo, các đơn vị chuyên môn của Bộ GD và ĐT và Bộ Y tế, các địa phương tham luận về kinh nghiệm trong xử lý tình huống và ứng phó với dịch bệnh trong trường học thời gian qua; tình hình thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp, gián tiếp; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục vì mục tiêu sớm đưa trẻ em, HSSV đến trường an toàn… trên cơ sở đó Bộ GD và ĐT, Bộ Y tế đúc rút một số quan điểm, định hướng chỉ đạo mới.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu rõ: Trên cơ sở những ý kiến tham luận của các đơn vị chuyên môn của Bộ GD và ĐT và Bộ Y tế, các địa phương, đề nghị lãnh đạo các địa phương, Sở GD và ĐT các tỉnh, thành phố chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đưa học sinh trở lại trường học. Các địa phương cần cho học sinh THPT đi học trực tiếp ngay sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, bởi cấp học này đã được tiêm vắc-xin. Với các cấp học khác, cần có sự chuẩn bị về tư tưởng, tâm lý, có kế hoạch, lộ trình cụ thể nhằm tạo sự đồng thuận, hợp tác của nhân dân, đặc biệt tránh cực đoan quá mức trong công tác phòng, chống dịch. Bộ sẽ ban hành hướng dẫn để các cấp, các ngành chức năng thuận tiện hơn trong triển khai mở cửa trường học trong trạng thái “bình thường mới”, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh an tâm lao động, góp phần phục hồi kinh tế và ổn định xã hội. UBND các tỉnh, thành phố cần cập nhật đánh giá mức độ dịch để quyết định linh hoạt việc tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp tại địa phương theo đúng tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP và hướng dẫn của Bộ GD và ĐT, Bộ Y tế./.

Minh Thuận