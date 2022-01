Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 18-1, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã về thăm và chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS tỉnh.

Trong không khí phấn khởi “mừng Đảng, mừng Xuân”, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã báo cáo với Đoàn công tác về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác Biên phòng trong năm 2021. Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng, tổ chức kế hoạch luyện tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và huyện Trực Ninh, thành phố Nam Định đảm bảo an toàn, hiệu quả. Công tác tuyển quân đã hoàn thành cơ bản các bước theo quy định, sẵn sàng cho giao quân đầu xuân năm 2022. Các cơ quan, đơn vị cũng đã quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Với những kết quả thành tích nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, năm 2021 Bộ CHQS tỉnh đã được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc; BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản đã đánh giá cao những kết quả công tác của 2 lực lượng Quân sự, Biên phòng đã đạt được trong năm qua và nhấn mạnh, thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời xử trí tốt các tình huống không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục chăm lo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”. Làm tốt công tác tuyên truyền, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đúng kế hoạch đề ra. Bảo đảm tốt chế độ, tổ chức cho bộ đội ăn Tết chu đáo, vui Xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn