Ban An toàn giao thông tỉnh thăm, tặng quà các nạn nhân tai nạn giao thông

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBATGTQG ngày 4-11-2021 của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2021, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông’’; và tổ chức thăm hỏi, tặng quà với mức 2 triệu đồng/trường hợp cho 8 nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Nam Định và huyện Xuân Trường.

Tại huyện Xuân Trường, đại diện Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT huyện đã đến thăm hỏi, tặng quà 2 nạn nhân tai nạn giao thông ở xã Thọ Nghiệp là các trường hợp em Trần Thuý Diệu, sinh năm 2005, ở xóm 12 bị thương nặng và gia đình ông Trần Xuân Mạnh, sinh năm 1940 ở xóm 11, tử vong do tai nạn giao thông. Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh cũng hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông là: Trần Thị Huyền, ở xóm 4 và Trịnh Phương Huế, ở xóm 7 cùng xã Xuân Thành; Nguyễn Thị Nhung ở tổ 16, thị trấn Xuân Trường. Tại thành phố Nam Định, đại diện Ban ATGT tỉnh đã đến thăm, tặng quà ông Trần Tiến Dũng, sinh năm 1967, bị thương nặng do tai nạn giao thông; gửi quà hỗ trợ các nạn nhân Trần Thị Hoà, phường Lộc Vượng và Trần Trọng Phóng, xã Lộc An bị thương do tai nạn giao thông.

Thông qua hoạt động thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân tai nạn giao thông nhằm chia sẻ khó khăn động viên các nạn nhân và gia đình, đồng thời cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông tại tỉnh ta. Nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT để phòng tránh tai nạn giao thông; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2021./.

Thành Trung